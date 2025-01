Jeline Vandromme met vertrouwen richting de Australian Open

Tennisster Jeline Vandromme (17) uit Brugge komt eind deze week, op het juniorentornooi van de Australian Open, met veel vertrouwen aan de start.

Vandromme, nummer zes op de wereldranglijst bij de junioren, won immers Down Under het voorbereidingstornooi van Traralgon (J300). Jeline begon er als eerste reekshoofd, verloor geen enkele set en stond in de finale tegenover de Franse Ksenia Efremova (ITF junior 32), die ze vorig jaar al eens klopte op de US Open. Nu was er opnieuw winst met 6/3 en 6/1. Het is de derde keer dat Vandromme een J300-tornooi op haar naam schrijft. Vorig jaar was ze ook de beste in het Colombiaanse Barranquilla en op de Astrid Bowl in Charleroi. (ACR)