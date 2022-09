Heren 4 Kon. Tennis Club Brugge intergewestelijk kampioen

In intergewestelijke interclub (96-140 punten) kroonde Heren 4 van de Koninklijke Tennis Club Brugge (KHCB) zich het voorbije weekend in afdeling 4 tot kampioen. Ze speelden in totaal tien ontmoetingen, waarvan er acht werden gewonnen en twee keer gelijk werd gespeeld.

In de voorronde versloeg men in mei TC Blankenberge (4-2), Smash Oedelem (2-4), Oase (5-1) en ’t Vijverhof (0-6). In de provinciale eindronde in juni volgden nog drie ontmoetingen: winst tegen Bosterhout met 6-0, op bezoek bij TC Maene werd het 3-3 en 7-7 in de sets gelijk, maar ging men nipt door met een 68-70 in de games, gevolgd door een 2-4 bij TC Staden.

Belgische titel

Zo konden de Brugse heren zich in september opmaken voor een gooi naar de interprovinciale of Belgische titel. In de kwartfinales werd gewonnen met 57-54 in de games, na een 3-3 en 6-6 in de sets. Daarna volgde de halve finale op bezoek bij La Citadelle in Namen waar er gemakkelijk werd gewonnen: 0-6. In de uiteindelijke finale stond KHCB zondag tegenover RCS Intero uit Ukkel en die Brusselse ploeg werd met 5-1 opzij gezet. (ACR)