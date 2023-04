Dubbeltornooi bij TP Yper staat voor de deur

De paasvakantie is traditioneel de start van een drukke periode bij TC Yper met onder meer het dubbeltornooi en de start van de interclubs. Al moeten we voortaan spreken van TP Yper. “We willen de samenwerking tussen tennis en padel nog wat meer accentueren”, vertelt Yannick Ostyn, hoofdtrainer van de tennisclub.

“We heetten jarenlang TC Yper, maar sinds kort veranderden we van naam en gaan we als TP Yper door het leven”, zegt Yannick Ostyn (39), eigenaar van het Augustijnenpark en hoofdtrainer van de tennisclub. “Met de komst van de padelterreinen willen we de goeie samenwerking met Y Padel nog meer in de verf zetten.”

Voor het eerste padeltornooi is het nog wachten tot begin juli, tennissers kunnen zich in de paasvakantie uitleven tijdens het dubbeltornooi. “Jeroen Degryse is opnieuw de wedstrijdleider. Het tornooi vindt plaats van 3 tot 16 april. Er staan 210 plaatsen open, maar wellicht zullen we dat aantal niet bereiken. Dat is echter geen probleem, want we zijn best tevreden met het huidige tussentotaal van 125. Traditioneel komen er de laatste week nog een pak inschrijvingen bij. De geografische ligging hebben we een beetje tegen, anderzijds is er in de paasvakantie geen concurrentie van tornooien in de buurt. Het tornooi zal sowieso binnen plaatsvinden. Buiten vinden we het nog te riskant. Met het wisselvallige weer zou het schema in de war kunnen raken. We proberen de buitenvelden in de paasvakantie wel klaar te krijgen voor eventuele competitietrainingen.”

Interclubseizoen

Zowel bij de heren, dames als gemengd zijn er reeksen één tot acht. “Het zal ongetwijfeld weer uitkijken naar zijn naar de vele eigen leden die deelnemen. We beschikken in onze tennisschool over heel veel getalenteerde jeugd. Ik verwacht dat we in elke reeks wel kanshebbers hebben op tornooiwinst. Na het tornooi staat het interclubseizoen voor de deur. Er schreven 26 tennisploegen en vijf padelploegen in. Er zal dus veel leven in de brouwerij zijn de komende weken.” (API)