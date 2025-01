Drie tennissers van familie Del’Haye spelen finale tijdens indoor kersttornooi van hun thuisclub TC Yper

Op zondag 5 januari vormde de tennishal van TC Yper opnieuw het decor voor de finaledag van het jaarlijkse indoor kersttornooi. Er werden 12 finales gespeeld. In de finales stonden er ook drie thuisspelers van dezelfde familie. Armand, Maud en Jean Del’Haye. Op de linkerfoto zien we Armand Del’Haye en Arne Vandercruysse, de finalisten van de reeks enkel heren 5 (15-30 punten). Arne won met 6-3 en 6-4. Op de middelste foto herkennen we Maud Del’Haye en winnares Lou Creve (6-7/6-4/6-2), finalisten bij de enkel dames 3 (35-60 punten). Op de rechterfoto zien we de finalisten van de reeks enkel heren 2 (55-70 punten). Dat werd een Iepers onderonsje tussen Cas Vulsteke (links) en Jean Del’Haye, waarbij Jean aan het langste eind trok (6-4 6-2). (API/gf)