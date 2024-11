Coppejans timmert na nieuwe titel aan weg terug: “Moeilijk om weer onderaan te beginnen”

Voor de vierde keer in ruim een maand tijd schreef Kimmer Coppejans (ATP 639) zondag een ITF-toernooi in het Tunesische Monastir op zijn naam. De 30-jarige Coppejans, het achtste reekshoofd, versloeg in de finale van het met 25.000 dollar gedoteerde toernooi op hardcourt de 28-jarige Turkse qualifier Altug Celikbilek (ATP 519). Het werd 7-5, 5-7 en 6-2 na twee uur en 48 minuten tennis.

“Ik ben echt heel blij”, vertelde de West-Vlaming, die aan een ongeslagen reeks bezig is van twintig zeges op rij. “Het belangrijkste doel aan het einde van het seizoen was om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen. Ik heb het maximale eruit gehaald. Het is moeilijk om weer onderaan te moeten beginnen en op kleine toernooien te spelen, waar alleen een umpire is en geen ballenjongens. Ik speel liever Grand Slams, maar dat moet je accepteren. Bovendien zou het niet verstandig zijn om de dingen te overhaasten. Het lukte me om mezelf te motiveren en ik speelde goed. De infrastructuur in Monastir is ook erg goed.”

Het was voor Coppejans de zestiende ITF-titel uit zijn carrière en zijn vierde dit seizoen. De voormalige top 100-speler timmert aan de weg terug nadat hij begin dit seizoen een elleboogoperatie liet uitvoeren en daarna lange tijd out was.

“Mijn spelniveau is op dit moment heel goed en ik heb gemerkt dat ik beter serveer dan tien jaar geleden. Dat is bemoedigend voor volgend seizoen, ook al is er nog een lange weg te gaan. Ik zal een beschermde ranking kunnen gebruiken, vooral op de Australian Open en Roland Garros. Het uiteindelijke streefdoel is om terug te komen op een ranking die hoog genoeg is om deel te nemen aan de kwalificaties voor de US Open eind augustus”, sluit Coppejans af.