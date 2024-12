Stad Roeselare huldigt Alexander Doom

In het bijzijn van zijn familie, buren en clubgenoten werd atleet Alexander Doom vrijdagavond gehuldigd door het stadsbestuur. De Roeselarenaar werd dit jaar zowel wereldkampioen 400 meter indoor als Europees kampioen 400 meter outdoor.

Alexander Doom kende dit jaar een fantastisch jaar. In het Schotse Glasgow snelde hij begin maart naar de wereldtitel indoor. Daags nadien loodste hij de Belgian Tornado’s naar de wereldtitel op de 4 x 400 meter. In juni was het opnieuw prijs. Op het EK atletiek in Rome won Alexander goud. Ook de Belgian Tornado’s snelden naar de overwinning. Hoewel de Olympische Spelen door een blessure niet brachten wat Alexander gehoopt had, kan hij toch terugblikken op een erg sterk 2024.

Ongewoon en gewoon

Vrijdagavond werd hij daarvoor gehuldigd door het Roeselaarse stadsbestuur. “Iedereen die hier is kijkt vol bewondering naar je. Hetgeen je deed was ongewoon. Je leverde erg sterke prestaties. En toch blijf je gewoon. Je geeft training aan de jonge talenten van atletiekvereniging en blijft steeds bescheiden”, zei een lovende schepen van Sport Piet Delrue (Lokaal Liberaal). Samen met burgemeester Kris Declercq (CD&V) overhandigde hij enkele geschenken, waaronder de Roeselaarse ‘sportdrank’ Rodenbach, aan de Roeselaarse atletiekheld. Na een receptie op het stadhuis trok Alexander nog naar het Stationsplein in Roeselare waar hij het startschot gaf van de Strava Gathering, een sfeervolle loop-en wandeltocht doorheen het stadscentrum.