Sportraad Oudenburg lanceert enquête

De sportraad lanceert een sportenquête. Zo kunnen de inwoners hun mening geven over het sportbeleid.

Uit cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat maar liefst 86 procent van de Vlamingen aan sport doet, waarvan 21 procent bijna dagelijks actief. “Toch scoort Oudenburg volgens dezelfde bron opvallend laag op het vlak van sportaccommodaties. Daarom lanceert de stedelijke sportraad, in samenwerking met de sportdienst, een enquête om te zien of je als Oudenburgenaar op sportgebied wel voldoende aan je trekken komt in eigen stad”, laat uittredend sportschepen Tahira Malik (Vooruit) weten. De enquête behandelt belangrijke thema’s zoals het sportaanbod, de infrastructuur, de sportclubs, participatie en de communicatie of informatie met betrekking tot de sportactiviteiten en de mogelijkheden tot sporten in de stad.

De sportraad is het adviesorgaan en staat onder leiding van kersvers voorzitter Francis Bosmans.

Prangende vragen

Volgens de voorzitter zijn er enkele prangende vragen. “Welke sportinfrastructuur is broodnodig of dient aangepast te worden? Welke sportclubs ontbreken in Oudenburg? Kunnen wij de scholen en sportclubs beter ondersteunen? Wat zijn de behoeften van de niet-georganiseerde sporter zoals wandelaars, joggers, fietsers, zwemmers, fitnessers, tennissers, padellers, enzovoort? De enquête is dus niet alleen bedoeld voor personen die sporten in clubverband of op school, maar ook – en vooral – voor de individuele, recreatieve en ongebonden sporter”, luidt het.

De sportraad wil op basis van de resultaten een uitgebreide beleidsnota opstellen voor de legislatuur 2025-2030. “Hierbij zal rekening gehouden worden met de suggesties en noden van elke inwoner. Om een volledig beeld te krijgen zullen ook de sportclubs en de scholen bevraagd worden. Grijp deze unieke kans om het sportbeleid mee vorm te geven zodat de juiste investeringen kunnen gedaan worden voor elke Oudenburgenaar”, roept voorzitter Bosmans nog op.

De bevraging invullen kan tot 30 januari via www.oudenburg.be/sportbevraging. Onder de deelnemers worden enkele leuke prijzen verloot. (TVA)

Meer info: 059 56 84 47 of sport@oudenburg.be.