Sportlaureaten van Menen bekend

Menen en sport? Het is een mix die al jaar en dag voor succesverhalen zorgt. Naar jaarlijkse gewoonte krijgen de meest verdienstelijke sporters de titel van sportlaureaat opgespeld. Voor 2024 krijgen niet minder dan 7 atleten of verenigingen die erkenning.

“Sport? Het is een verhaal waar we allemaal samen aan moeten werken!” Burgemeester Eddy Lust sprak vol lof over de 7 laureaten, die hun titel van sportlaureaat in ontvangst mogen nemen. “Het vergt inzetting, discipline en passie maar het vraagt ook de steun van je familie en omgeving. Sport is belangrijk in Menen en jullie dragen dit belang uit!”

De huldiging is uitgegroeid tot een ware traditie in de grensstad, met sporters die het als een ware eer ontvangen.

De titel van beloftevolle jongere gaat dit jaar naar Yarrick. Hoewel de knaap pas 14 jaar oud is, traint hij al 10 jaar bij Karateclub Okinawa Geluwe. Dankzij zijn inzet schopte hij het tot Vice-Europees kampioen, Engels kampioen en Belgisch kampioen. Louny Deraedt en Noor Lombaert kregen respectievelijk de titel van sportman en -vrouw van het jaar. Met eveneens judo en kickboks weet Menen zich ook op de kaart van de vechtsporten te plaatsen.

VZW Eigenwoonst trekt huiswaarts met een huldiging als ‘ploeg met personen met een kwetsbaarheid’. Hun voetbalploeg scoorde stevig op niveau 3 van het gewestelijk voetbal, waarbij ze de eerste plaats haalden.

Maar ook op de weg deed Menen het goed, dankzij Stijn Darnseiff. De jongeman haalde zilver op het EK wielrennen via de Special Olympics, en scoorde goud en zilver op de Nederlandse Special Olympics. Een terechte laureaat voor de titel van Sportbeoefenaar met een kwetsbaarheid.

Sportploeg van het jaar werd de jeugdafdeling van triatlonclub Lentriac en de lijst wordt afgesloten met Joël Vandennest. De man kreeg de titel van Sportverdienste van het jaar, een erkenning voor zijn jarenlange inzet als organisator en sponsor van wielerwedstrijden.

Alle laureaten worden vrijdagavond tijdens een ceremonie in CC De Steiger gehuldigd.