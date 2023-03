Sportfiguren van het jaar gehuldigd

Tijdens een sportshow in cc Het Spoor werden de sportlaureaten 2022 van Harelbeke gehuldigd. De trofee Sportman van het Jaar was weggelegd voor Yves Lampaert. Shari Bossuyt werd gekozen tot Sportvrouw 2022. De trofee van Sportjunior was weggelegd voor judoka Sem Tack. Er waren 28 genomineerden in 7 categorieën. Sportclub 2022 werd de Eerste ploeg van KOG Stasegem. Windsurfclub Gavermeer werd verkozen als Jeugdsportclub 2022. Verder werd Hubert Depypere verkozen als Sportvrijwilliger 2022, Charlene Ottevaere werd Sportverdienstelijke Persoon. Op de foto zien we Shari Bossuyt, Sem Tack en Astrid Demeulemeester, vriendin van Yves Lampaert. (Peter Van Herzeele/foto LOO)