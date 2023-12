Sportavond zet de verdienstelijke sporters uit Houthulst in de kijker

In Houthulst werden alle verdienstelijke sporters van de gemeente in de bloemetjes gezet. Een kleine 300 personen woonden de avond bij. De avond werd ingeleid door burgemeester Jeroen Vandromme en aaneengepraat door Karl Vandenberghe met intermezzo’s dans, een demo jiujitsu, een filmpje over judo, een voorstelling van tumbling/turnen en een demo tafeltennis door Florian Vanacker. Allen werden op het podium geroepen en met dezelfde trofee beloond. Voor atletiek waren dat: Iben Verhaeghe, Nyah Decock, Tibe Saint Germain, Mattis Saint Germain en Yorunn Ligneel. Bij dans: Amber Boudrez en Lara Boudrez. Wielrennen en motorcross: Gianni Vermeersch, Lewis Dedrie, Matéo Vandamme, Jorgen Joye en Gino Myny. Winnaars parochianenkoers: Miel Dekien en Marc Callewaert. Jiujitsu: Stefan Steyaert. Judo: Narelle Latré en Noach Wolters. Turnen: Marie Devos, Hayley Bufkens, Noor Sabbe en Laura Logghe. Padel en tafeltennis: Lynne Claerebout en Melissa Scholleer, Els Cornellie, Michelle Vanhoutte, Bianca Minne, postuum Rober Verhoustraete die jarenlang voorzitter van TTC De Woudpalet en de sportraad was. Tim Declercq, Amber Ryheul, Gilbert Dewulf en Gwenn Portier werden verontschuldigd. Gilbert Dewulf was jarenlang bestuurslid en ondervoorzitter van KWS Houthulst (voetbal) en bestuurslid van de gemeentelijke sportraad. Tim Declercq (El Tractor) was profrenner bij Soudal Quickstep en trekt voor de komende twee jaar naar Lidl Trek. Amber Ryheul is judoka en is een grote naam in de judowereld. Ze won goud in Zagred (Kroatië) in 2021. Gwenn Portier was de winnaar bij parochianenkoers dames. Als afsluit van de avond gaf Florian Vanacker nog het beste van zichzelf tijdens een demo tafeltennis. (foto ACK)