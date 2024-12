Sport Harelbeke sluit sportjaar af met opmerkelijke talkshow

De olympische boksster Oshin Derieuw, gymnast Noah Kuavita en hockeyspeler en Red Lion Arthur Desloover kwamen in een sporttalkshow vertellen over hun Olympische Spelen en lokale helden Yves Lampaert en Jelle Wallays over hun voorbije wielerjaar. Ruim 230 sportliefhebbers tekenden present in CC Het Spoor.

Op woensdag 27 november vertelden enkele grote namen uit de sportwereld over hun voorbije jaar tijdens een sporttalkshow in CC Het Spoor met presentator Sammy Neyrinck van Sporza.

Yves Lampaert mocht er de spits afbijten. “Ik heb een goed jaar gehad. Natuurlijk is de proloog van de Ronde van Zwitserland winnen en daarmee in het geel staan mijn hoogtepunt. Het deed me goed dat ik mijn handen nog eens in de lucht kon steken. Het was wel een emotionele dag”, vertelt Yves. Natuurlijk werden zijn gevleugelde woorden in het interview na de rit nog eens herhaald: I’m just a farmer’s son. Tweede aan de beurt was wielrenner Jelle Wallays, die stopte omdat hij geen nieuwe ploeg vond, en nu triatleet wordt. “Ik ben wel blijven fietsen, het liefste dat ik doe. Ik heb verder conditie opgebouwd”, vertelt Jelle Speedy Wally Wallays, die een primeur meegeeft aan het publiek. Hij wil in 2025 rond Europa fietsen voor Kom Op Tegen Kanker. “100 dagen lang 150 kilometer per dag fietsen, 15.000 kilometer voor het goede doel, van 2 april tot en met 10 juli 2025.”

Gymnast Noah Kuavita was de derde gast. Hij heeft als enige ter wereld een speciaal element aan de heren brug, namelijk De Kuavita, waar rek wel zijn toestel bij uitstek is. Het bevat een dubbele achterwaartse salto, gehurkt met een halve draai naar hang op de bovenarmen. “De Olympische Spelen was een kinderdroom die uitkwam. Ik wou ook deelnemen aan de Spelen in Rio, maar toen was ik nog wat te jong. Het is iets waar ik jaren naar uitkeek. Dat ik nu kon deelnemen deze zomer kon ik bijna zelf niet geloven.”

Erg eenzaam

Ook Oshin Derieuw en Arthur Desloover hadden het over de Olympische Spelen in Parijs. Oshin is de eerste vrouw ooit die voor België aan de Spelen deelnam in de discipline boksen. In haar eerste kamp in Parijs haalde ze een nipte overwinning tegen Ivanusa Moreira. Haar tweede kamp in de kwartfinale verloor ze van de Chinese Yang Liu. “De Olympische Spelen, dat is een jaar keihard en intensief werken en trainen, maar ook ter plekke is het zeker geen vakantie. Mijn leven is op een jaar tijd helemaal veranderd. Het was erg eenzaam. Ik doe mijn sport heel graag, maar je moet er veel voor opgeven”, vertelt Oshin. “Ik heb alles gegeven wat ik had in die wedstrijd, negen minuten lang. Zeker gezien de blessure aan mijn schouder ben ik blij met mijn prestatie. Hier kan ik trots op zijn. Het is een eer om te verliezen van de wereldkampioene.”

Moeilijker winnen

Arthur Desloover won met de Red Lions zowat alles wat er winnen valt. “In topsport mag je nooit tevreden zijn”, vertelt hij. “Natuurlijk ben je ontgoocheld als je verliest. Vier jaar geleden zaten we in een ongelooflijke flow. We waren wereldkampioen geworden én Europees kampioen. We voelden op dat moment dat we boven de rest uitstaken en dat – als we gewoon ons niveau haalden – we al de betere ploeg waren in elk opzicht. Dat is nu minder het geval. We zijn niet meer alomtegenwoordig en winnen minder makkelijk onze wedstrijden. We scoren iets moeilijker dan vroeger. Dat zijn allemaal kleine dingen die ervoor zorgen dat we minder hoop hebben op een goede afloop, maar alles ligt zo dicht bij elkaar dat het van heel kleine details afhangt.” De 27-jarige Arthur is door de Vlaamse Studentensport Vlaanderen uitgeroepen tot Sportieve Universiteitsstudent 2024. De Sloover is immers niet alleen een tophockeyspeler, hij behaalde ook recent zijn diploma toegepaste economische wetenschappen aan UAntwerpen.

Burgemeester

De sporttalkshow was voor Michaël Vannieuwenhuyze, diensthoofd Sportdienst Harelbeke, de kers op de taart van een meer dan geslaagd jaar. “Vandaag heb ik de laatste keer de deur achter mij dicht getrokken en afscheid genomen van twee diensten die me heel nauw aan het hart liggen. Jeugddienst Harelbeke, waar ik een groot jaar verantwoordelijk voor was, en Sport Harelbeke, waar ik bijna zes jaar diensthoofd was. We hebben ongelooflijk veel mooie dingen kunnen realiseren en daar ben ik trots op. Dat kon alleen maar dankzij fantastische collega’s. Ik zal het echt missen.”

Michaël kijkt nu hard uit naar zijn nieuwe uitdaging, die start vanaf vrijdag 6 december. Hij werd op 13 oktober immers verkozen als burgemeester van Harelbeke.