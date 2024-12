Special Olympics zoekt duizenden vrijwilligers voor grootste sportevent van het jaar in Kortrijk

Van 28 tot en met 31 mei is Kortrijk de gaststad voor de 41ste editie van de Special Olympics Belgium Nationale Spelen. Met de komst van meer dan 3.500 atleten, 1.200 coaches en duizenden toeschouwers belooft dit het grootste sportevenement van het jaar te worden in Kortrijk. Om deze organisatie mogelijk te maken, lanceert de stad een oproep naar vrijwilligers. Daarnaast onthulde de stad 3.500 vlaggen met een persoonlijke boodschap.

Oproep naar vrijwilligers

In 2025 wordt Kortrijk voor de derde keer, na 1997 en 2008, de trotse gaststad van de Nationale Spelen van Special Olympics Belgium. Om dit vierdaagse evenement met duizenden atleten, coaches en supporters tot een succes te maken zijn vrijwilligers onmisbaar. “Elke dag zijn er tot 2.000 vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden: van het begeleiden van atleten en het coördineren van wedstrijden tot het ondersteunen bij logistieke taken en het verwelkomen van bezoekers”, aldus Wouter Allijns, schepen van Sport. Geïnteresseerden kunnen zich eenvoudig aanmelden via de website van Special Olympics Belgium.

Vlaggenactie als symbool van steun

Om de atleten van de Special Olympics feestelijk te verwelkomen, lanceert Kortrijk een unieke vlaggenactie. 3.500 vlaggen, elk met een persoonlijke boodschap van Kortrijkse inwoners, scholen en bedrijven. De vlaggen worden opgehangen vanaf januari op verschillende locaties in de stad waar de wedstrijden plaatsvinden. De vlaggen zijn een symbool van steun en solidariteit voor de atleten met een verstandelijke beperking die aan de Nationale Spelen 2025 deelnemen.

Dominique Dehaene met zijn boodschap en zwemster Mieke De Mot, recent door de gemeenteraad van Lennik uitgeroepen tot ereburger. © MD

“De Nationale Spelen van Special Olympics Belgium zijn een unieke viering van sport, inclusie en persoonlijke groei. België is enige land ter wereld waar jaarlijks de spelen doorgaan. Dit groot uniek event wil je niet missen. De warme gemeenschap die zal neerstrijken in Kortrijk laat sporen na van inclusie. De dankbaarheid die je terugkrijgt, is onbetaalbaar”, zegt Dominique Dehaene, National Director Special Olympics Belgium.

Mieke De Mot (39) zwemt al 25 jaar en doet aan triatlon. Ze heeft een verstandelijke beperking. In 2019 behaalde ze nog een gouden en bronzen medaille op de Special Olympics in Dubai. “Waarom mensen moeten komen kijken? De aanmoediging is belangrijk. Zo krijgen we vertrouwen dat we het kunnen.”