Resultaten eerste Ivac Loopt in Kachtem

Op zaterdag 17 september organiseerde vzw Ivac voor het eerst Ivac Loopt. Deze loopwedstrijden vonden plaats in Kachtem. Door corona waren enkele edities van de Izegemse Kastelenloop niet doorgegaan. Daarom besloot Ivac de club nieuw leven in te blazen met Ivac Loopt.

“Om een zo groot mogelijk publiek aan te spreken, hebben we gekozen voor kortere afstanden”, vertelt voorzitter Koen Vandommele. “Voor gelegenheidslopers mocht de 3 kilometer geen hindernis vormen. 6 kilometer was dan ideaal voor atleten die onlangs met de sport gestart zijn of voor snelle mannen en vrouwen. Met de 12 kilometer boden we een wedstrijd die voor sommige 10 kilometer-lopers een uitdaging kon zijn om eens iets extra te presteren. En uiteraard konden de geroutineerde afstandslopers het onder elkaar uitvechten wie de beste is. Van iedere wedstrijd werden de winnaars na afloop gehuldigd. Alle deelnemers kregen bovendien een herinnering in de vorm van een naturaprijs. De winnaars kregen nog een extra aandenken.” (RV)