Wereldkampioen rally Martijn Wydaeghe bezoekt supporters in Langemark

Wereldkampioen rally Martijn Wydaeghe was zaterdagavond te gast in Langemark voor een meet & greet met zijn West-Vlaamse supporters. De corijder van Thierry Neuville blikte er even terug op de hectische periode na het behalen van de titel.

Sportkaffee Eleven zat afgeladen vol voor de komst van Martijn Wydaeghe. Het supporterslokaal van Neuville en Wydaeghe had het duo al eens te gast tijdens de Ypres Rally, maar nu maakte Wydaeghe ook graag even tijd vrij na het behalen van de wereldtitel. “Dat er ons zoveel mensen hebben gevolgd en hier zoveel supporters aanwezig zijn, doet mij persoonlijk echt veel deugd”, vertelde Wydaeghe. “Met mijn aanwezigheid wil ik toch even mijn dankbaarheid uitspreken voor iedereen.”

De titel maakte heel wat los in Vlaanderen. “De Vlaamse media heeft goed ingespeeld op onze titel, maar ik hoop vooral ook dat het een inspiratie kan zijn voor jongeren om erin te geloven dat er iets te bereiken valt in de autosport”, zei Wydaeghe, die nog wat moet wennen aan zijn nieuwe status. “Vorige week ging ik eten met Freddy Loix toen hij plots vroeg om samen op de foto te gaan. Het was een beetje de omgekeerde wereld, want ooit stond ik als kleine jongen op de foto met hem. De jonge garde neemt de job nu wat over van de oudere leermeesters. Hij is trots op mij, maar ik zeker ook op wat ik met hem heb mogen doen. Deze titel is er ook een stuk dankzij hem.”

Rust

De geboren Ledegemnaar werd sinds het behalen van de titel in Japan een beetje geleefd en is nu toe aan wat rust. “Het was een helse rollercoaster aan emoties de laatste weken met weinig tijd om te rusten. Vorige weekend zat ik nog in Rwanda voor de FIA-prijsuitreiking, deze week gingen we al testen in Finland met het oog op volgend seizoen. We zijn ook al bezig met de voorbereidingen op de Rally van de Monte Carlo. De ingenieurs hebben deze week mijn mailbox al volgestopt met allerhande documenten, maar ik heb er eerlijk gezegd nog niet veel naar gekeken. Ik denk dat ik even rust nodig heb. Mijn verlof start vanavond en ik denk dat mijn telefoon de komende twee weken even uitgaat (lacht)”, aldus Wydaeghe. (JDH)