VAS-revelatie Stijn Sonneville haakt af voor Ypres Rally

Stijn Sonneville staat eind deze maand dan toch niet aan de start van de Ypres Rally. De VAS-revelatie en smaakmaker van 2022 zou aanvankelijk zijn nationaal debuut maken met zijn Citroën C2 R2 Max, maar geeft forfait door tijdsgebrek.

“Het klopt dat we ingeschreven waren, maar ik heb het momenteel professioneel te druk om de wagen klaar te krijgen”, zegt de Vlamertingenaar.

“Ik had nochtans alles gepland, maar we zullen onze deelname helaas toch moeten annuleren. De C2 ondergaat een revisie en ik wil mijn tijd nemen om alles terug goed in elkaar te steken. Als het deze zomer lukt, zullen we zeker nog eens rijden later dit seizoen.”

De inschrijvingen voor de Ardeca Ypres Rally lopen nog tot komende maandag. Intussen hebben al meer dan 90 teams hun deelname bevestigd.