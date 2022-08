Thierry Neuville leidt na eerste wedstrijddag in Ypres Rally

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe hebben na de eerste acht vrijdagproeven de leiding in de Ypres Rally in handen. Het Hyundai-duo heeft 2.5” voorsprong op teamgenoot Ott Tänak.

Voor Neuville begon de wedstrijd met een valse noot. De Oostkantonner schoof in Vleteren even rechtdoor en zag Kalle Rovanperä meteen een duidelijke scratch neerzetten. De Finse Toyota-rijder bleek echter iets te overmoedig, want op de proef van Westouter-Boeschepe ging hij van de baan. Rovanperä’s teamgenoot Elfyn Evans nam het vervolgens het commando over. De Brit liet aan het eind van de eerste lus twee seconden voorsprong noteren op de Est Ott Tänak (Hyundai i20 Rally1).

Bonus van 2.5”

Nadat hij de afstellingen van zijn Hyundai kon aanpassen tijdens de servicebeurt liep het voor Neuville duidelijk beter in de tweede lus. Hij liet drie besttijden noteren en ging na de proef van Mesen over Tänak en Evans richting de leidersplaats. Na de eerste acht vrijdagproeven heeft hij intussen een bonus van 2.5” op teamgenoot Tänak verzameld. Elfyn Evans verspeelde tien seconden nadat hij te laat inklokte en volgt intussen al op 13.7”. De Fin Esapekka Lappi (Toyota) en de Ier Craig Breen (Ford) maken voorlopig de top vijf rond op respectievelijk 37” en 56”.

“Ik liet wat seconden liggen op de eerste proef, maar daarna konden we enkele goede proeven neerzetten en pakten we tijd terug”

“Het was close vandaag”, zei Neuville na afloop van de eerste dag. “Maar ik was duidelijk blijer met het gedrag van de wagen in de namiddag na een verraderlijke morgen. De grip was minder dan eerst verwacht en ook het weer was onzeker. Ik liet wat seconden liggen op de eerste proef, maar daarna konden we enkele goede proeven neerzetten en pakten we tijd terug. In de tweede lus voelde ik me comfortabeler, al hebben we nog wat werk om nog wat meer uit de wagen te halen en die nog wat makkelijker te laten rijden. We hebben toch al goede stappen gezet en vertrouwen opgebouwd.”

Casier eerste West-Vlaming

In categorie Rally2 heeft Stéphane Lefebvre (Citroën C3) momenteel de leiding voor Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia) en Yohan Rossel (Citroën C3). Lefebvre leidt ook in de BRC-klassering voor Grégoire Munster (Hyundai i20) en Chris Ingram (Skoda Fabia). Bernd Casier (Ford Fiesta) is momenteel de eerste West-Vlaamse piloot in de tussenstand op een 22ste plek. De Bellegemnaar heeft slechts 9” voorsprong op Pieterjanmichiel Cracco (Hyundai i20). Davy Vanneste (Citroën C3) volgt op een dikke minuut van Casier nadat hij al drie keer rechtdoor schoof.

In Rally4 is Gilles Pyck (Renault Clio) de duidelijke leider. De Poperingenaar heeft 51” op Tom Rensonnet (Renault Clio), Jonas Dewilde (Peugeot 208) volgt op 59”. Steven Dolfen (Opel Corsa) moet als vierde anderhalve minuut toegeven. Paul Lietaer (Alpine A110) staat 31ste en knap tweede in de GT-categorie.

Zware dag

Ondanks een probleem met de aandrijving op de vijfde proef leidt Bjorn Syx (BMW M3) de categorie NCM voor de neven Cedriek en Christophe Merlevede, onderling door slechts één seconde gescheiden.

Zaterdag volgt de langste en zwaarste dag van Ypres Rally met opnieuw twee lussen van vier proeven op het programma.