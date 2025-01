Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe kronen zich als rallyduo tot Ploeg van het Jaar

Rallypiloot Thierry Neuville en zijn corijder Martijn Wydaeghe uit Sint-Eloois-Winkel zijn zondagavond in de Skyhall op Brussels Airport, op het Sportgala van Sportspress (de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten), als rallyduo uitgeroepen tot Ploeg van het Jaar 2024. Ze haalden het voor de Belgian Tornados (4×400 meter atletiek mannen), tweede, en de Belgian Cats (basketbal vrouwen), derde. Neuville kroonde zich eind november met zijn copiloot Wydaeghe voor het eerst in zijn carrière tot wereldkampioen rally.

De Belgian Tornados pakten ook in 2024 medailles bij de vleet, met onder meer goud op het WK indoor (Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Christian Iguacel en Alexander Doom) en goud op het EK (Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlée en Alexander Doom). Op de Olympische Spelen in Parijs vielen ze als vierde net naast het podium (Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Kevin Borlée en Florent Mabille). De Tornados kregen de erkenning eerder al in 2009, 2010, 2011 en 2022.

De Belgian Cats, die zich in 2023 tot Europees kampioen kroonden, bezorgden basketminnend België een onvergetelijke zomer. Onder impuls van speerpunt Emma Meesseman speelden de Belgische basketvrouwen op de Olympische Spelen in Frankrijk enkele heroïsche wedstrijden. Een medaille halen lukte, met de vierde plaats, net niet. De Cats wonnen de prijs eerder al in 2020 en 2023.