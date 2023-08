Ruim 100 teams tekenen present op Rally van Staden

Dit weekend wordt de elfde editie van de Rally van Staden verreden. Na een korte vakantie beginnen de regionale piloten aan het tweede deel van het seizoen en voor velen is deze rally de ideale voorbereiding op de Omloop van Vlaanderen begin september. Volgt Andy Lefevere zichzelf op als winnaar?

Op zaterdag 12 augustus zijn er de traditionele voorbereidingen, met de ophaling van het roadbook, de parcoursverkenningen, de documentencontrole en de technische controle. Omstreeks 20 uur weten we wie zondag mag starten.

Klassementsproeven

“Met 109 teams op de deelnemerslijst kunnen we zeker niet klagen”, zegt Stefaan Hoirelbeke.

“Maar dit jaar hebben we wel moeten sleutelen aan het parcours. De klassementsproef van Hooglede rijden we niet. Er zijn daar wegenwerken aan de gang en de omleiding valt grotendeels samen met onze snelheidsrit. We hebben wel nog drie mooie klassementsproeven over, die we telkens viermaal rijden.”

Omloop van Vlaanderen

“We starten zondagmorgen omstreeks 7.30 uur. Eerst in Staden, met meer dan elf kilometer. Daarna wordt ook in Oostnieuwkerke een klassementsproef van elf kilometer gereden. En we ronden af in Westrozebeke, met bijna dertien kilometer. Omstreeks 17.45 uur weten we of Andy Lefevere erin geslaagd is om zichzelf op te volgen als winnaar.”

Uiteraard is Lefevere de te kloppen man. De autohandelaar huurt een VW Polo R5 en wil de rally gebruiken als voorbereiding voor de Omloop van Vlaanderen. “We willen verschillende differentiëlen en remmen uitproberen in functie van de Roeselaarse rally.” Maar dat betekent niet dat hij de thuisrally niet wil winnen.

Rik Snaet

“We moeten natuurlijk rekening houden met Andy Lefevere en Gunther Monnens, maar we zijn zeker niet kansloos. Met minder dan een podiumplaats kunnen we niet tevreden zijn”, zegt Stadenaar Rik Snaet.

Samen met Chris Van Woensel (Heist-op-den-Berg) bracht hij twee jaar geleden een Mitsubishi Lancer WRC05 aan de start. Dat doen ze dit jaar weer.

Servicepark

“De auto van twee jaar terug hebben we verkocht aan een verzamelaar. We hebben een naakte carrosserie van een Lancer WRC gekocht en twee jaar lang gebouwd aan – opnieuw – een Mitsubishi Lancer WRC05. We hebben de wagen drie weken geleden getest in de Rallysprint van Solre-Saint-Géry (met winst, red.) en willen die nu nog beter maken.”

De organisatie benadrukt dat supporters en fans welkom zijn in het servicepark en dat enkel de refuelzone niet toegankelijk is voor het publiek.