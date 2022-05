Nieuwe rallyduo Joachim en Jonas aan de start van Monteberg Rally in Poperinge

Poperingenaar Joachim Dequeker als piloot en Vleternaar Jonas Vanderhaeghe als copiloot rijden komende zondag hun eerste kilometers als nieuw opgericht rallyteam. Het team huurt een wagen bij PTR Racing.

Het is Poperingenaar Joachim Dequeker (31) die al van kinds af aan geregeld met zijn vader naar de rally trok. “Hij kreeg zo de microbe serieus te pakken. Zijn passie voor rally werd in 2020 nog eens versterkt door zijn eerste deelname aan een wedstrijd, ook de Monteberg, als copiloot van Joost Vanbeveren. Zelf ga ik al een tijdje sporadisch een rallywedstrijd meepikken als toeschouwer”, zegt Jonas Vanderhaeghe (32) uit Vleteren die nu de rol als copiloot zal vervullen met Joachim als piloot.

Lagere school

“Joachim ken ik al m’n hele leven, van de lagere school tot en met het verder studeren in Gent. Daarna zijn we samen blijven optrekken Dat schept wel vertrouwen om ons samen eens te wagen aan de autosport.” Jonas werkt bij interieur & bouwcoördinatie Vanderhaeghe en Joachim is projectleider staalconstructiebouw.

Tussen pot en pint werd de brainstorm gevoerd om een eigen rallyteam op te starten. “Tot de gesprekken wat serieuzer werden en we onze gedachten concreter wilden maken en ook effectief wilden omzetten in daden. Een eerste oefening was eens cijferen hoeveel het totaalplaatje zou kosten.”

Zoektocht naar rallyteam

“We startten met de zoektocht naar een rallyteam om rond de tafel te zitten over het huren van de wagen. Na enkele weken kwamen we bij PTR terecht waar ons gevoel onmiddellijk goed zat, en we dus tevreden besloten om met hen samen te werken. Mede dankzij heel wat sponsors, die we zeer dankbaar zijn, kregen we de nodige middelen rond.”

Deze week werd de wagen van Jonas en Joachim voorgesteld. Hun eerste wedstrijd als rallyteam staat komende zondag 8 mei op de agenda. “De Monteberg Rally is een heel toegankelijke wedstrijd is qua aantal kilometers en prijs. De klassementsproeven liggen aan onze achterdeur waardoor dit toch al iets meer vertrouwen geeft om te starten.”

“Het is moeilijk inschatten hoe we de wedstrijd zullen ervaren. Het dient vooral een dag te worden om te genieten, en toch het maximum voor onszelf eruit te halen met wat progressie hopelijk in de wedstrijd zelf. Als alles goed loopt kunnen we dan aftoetsen wat de mogelijkheden zijn voor verdere rally’s.”