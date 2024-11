Niels Reynvoet en Kris D’Alleine winnen de 6 uren van Kortrijk

De 31e editie van de 6 Uren van Kortrijk kreeg 148 wagens aan de start die een modderig en verraderlijk parkoers voorgeschoteld kregen. Dat belette Oost-Vlaming Niels Reynvoet niet om voor de tweede maal de rally op zijn palmares bij te schrijven terwijl het voor Kris D’Alleine uit Reninge zijn eerste zege was in Kortrijk.

Zaterdag stond er slechts één klassementsproef op het programma en daar liet Reynvoet al in zijn kaarten kijken. Hij was twee seconden sneller dan Vincent Verschueren, de winnaar van vorig jaar en drie seconden sneller dan Bjorn Syx, de winnaar van de recente Hemicuda Rally.

Zondag ging Reynvoet dan gewoon op zijn elan verder. Hij was telkens de snelste maar door de korte klassementsproeven kon hij zijn voorsprong slechts seconde per seconde uitbouwen. Bij de achtervolgers was het eveneens een seconden strijd tussen Verschueren, Syx en Debackere.

Tijdens de laatste omloop kwam Bjorn Syx nog fel aandringen maar Reynvoet en D’Alleine hielden het hoofd koel en wonnen de rally. “We hebben vandaag geen enkele fout gemaakt en lieten niets liggen. We hadden al van juni niet meer met de Citroën gereden en dit was voor ons de ideale voorbereiding op de Spa Rally die beslissend zal zijn voor de Belgische titel”, aldus D’Alleine. Bjorn Syx werd knap tweede en was daar best tevreden mee :”Dit is een mooie afsluiter van het seizoen. We kregen af te rekenen met een lekke band en maakten enkele kleine foutjes maar we hebben gans het seizoen geen kras in de wagen gereden zodat we zeer tevreden zijn”, wist de autohandelaar uit Poperinge. Het podium werd vervolledigd met de winnaars van vorig jaar Vincent Verschueren en Mathieu Vynckier. “We zijn toch tevreden want we konden de tijden van Reynvoet evenaren. Maar we reden lek op Lavano en hadden zondag problemen met de remmen zodat we de rol moesten lossen en het verschil met de leider was te groot geworden om nog aan te vallen,” vertelde Mathieu Vynckier uit Avelgem.

Bij de achtervolgers verloren we nog Melissa Debackere die in de gracht dook en Andy Lefevere die met een opgeblazen turbo aan de kant moest zodat de ereplaatsen naar Enzo Ide en Fred Miclotte gingen.

Paul Lietaer uit Heestert die dit maal genavigeerd werd door Michiel Feys ging opnieuw met de zege lopen bij de historics. “Eigenlijk was het parkoers te glad voor onze Opel Ascona en hadden we te maken met veel wielspin. Gelukkig werd het zondagnamiddag droger en konden we het verschil maken.”