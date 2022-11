Legende Gaby Goudezeune neemt na meer dan halve eeuw afscheid van rallysport: “Deze bende is familie geworden”

Na 52 jaar zette Gaby Goudezeune afgelopen weekend een punt achter zijn rijkgevulde carrière in de rallysport. In de 6 Uren van Kortrijk verdedigde zijn Oost-Vlaamse poulain Vincent Verschueren voor het laatst de kleuren van Godrive, het team dat hij aan het eind van zijn loopbaan als piloot oprichtte.

Dat Goudezeune en Godrive er mee stoppen na 6 Uren van Kortrijk lijkt wel symbolisch. Het was in die wedstrijd dat de 70-jarige Kemmelnaar indertijd zijn debuut maakte in de rallysport. “Ik ben er begonnen in 1970 met een Simca”, vertelt Goudezeune. “In 1974 volgde met Spa mijn eerste grote wedstrijd met een Opel Manta 1900 SR, de auto van mijn moeder. Ik had haar die aangeraden met het idee om die later zelf in beslag te nemen en om te bouwen voor rally.”

“Veel mooie momenten maar de Belgische titel in 2017 was natuurlijk het hoogtepunt”

De rallysport werd de ideale uitlaatklep voor de ondernemer, die vooral grotere wedstrijden aandeed, zowel in binnen- als buitenland. “Door in het buitenland te rijden, was ik er eens een hele week tussenuit. Maar dan nog stopte het niet. Ik heb zelfs eens een loods verkocht vanuit Griekenland. Mijn mooiste herinneringen? Mijn zege in een EK-rally in Bulgarije, maar zeker ook mijn vijf deelnames aan de Acropolis Rally in het WK. Ik werd er eens eerste bij de privé-teams en ook eens in tweede groep N.“

Nachtblind

Door zijn nachtblindheid en de vele nachtelijke proeven in de moderne wedstrijden stapte Goudezeune vanaf 2000 over naar de Historics. Hij maakte er jarenlang het mooie weer met een originele Transeurope. “Samen met Lahouter heb ik toen die wagen opnieuw opgebouwd. Het was een droom van een auto, de enige die toen de Escorts kon kloppen. Het was toen telkens Paul Lietaer of ik. Ik heb toen trouwens het Historic-gebeuren in België wat in gang gestoken. In die tijd was er enkel de Ypres Historic Rally. Ik ben toen naar de RACB gestapt met de vraag een volledig kampioenschap te beginnen, maar ze hadden geen interesse. Met enkele wedstrijden heb ik vervolgens zelf een klein kampioenschap ingericht. Het jaar daarna heeft de RACB het dan toch overgenomen.”

Na de verkoop van zijn bedrijf richtte hij zich op Godrive, dat Historic-rallywagens opbouwde en verhuurde. “Godrive was een knipoog naar het Engelse team Prodrive. Ik hield hier nog één van de gebouwen voor mezelf en mijn zoon Hans, die voor ingenieur studeerde, hielp mee de wagens opbouwen. Later trok hij naar Zuid-Afrika om mee te helpen met de ontwikkeling van de VW Polo Super 2000. Begin 2008 heb ik er zelf nog eens mee gereden tijdens de Rallye des Routes du Nord. Drie weken later is hij gestorven (Hans verongelukte tijdens een testrit, red.).”

VW Polo Super 2000

Goudezeune kocht twee Polo’s als aandenken en hield ook nog enkele Opel Monza’s bij. Via één van de Monza’s ging in 2011 een nieuw hoofdstuk van start. “Stefaan Vanassche reed toen met een Monza, maar vroeg of hij eens een andere piloot mocht laten rijden, met zichzelf ernaast als copiloot. Die piloot bleek Vincent Verschueren. Ik kende hem niet, maar in de Rallye de Mettet, waar het water goot, maakte hij meteen indruk. Ik zag dat er talent in zat. Toen hij hier kwam, zag hij de Polo’s staan en toonde hij interesse. Een jaar later zijn we gestart met de Polo’s. Eén voor Vincent en één voor Tuur Van den Abeele, die er na een jaar mee stopte. Ondertussen was het team al serieus gegroeid en hadden we veel sponsors. Het is steeds blijven groeien.”

Gaby Goudzeune, hier op een foto uit 2005, is een levende rallylegende. © RN

In 2014 maakte Godrive de overstap naar een Citroën DS3 R5, waarmee Verschueren kon mikken op de Belgische titel. Uiteindelijk werd het team Belgisch kampioen in 2017. “Die titel was natuurlijk het hoogtepunt. Ook die tweede plaats in Ieper na Thierry Neuville was een straffe prestatie. We hebben heel wat mooie momenten beleefd, maar nu ga ik er toch mee stoppen. Het is genoeg geweest. Ik speel al sinds begin dit jaar met het idee. Het komt ook wel een beetje door mijn voet, waar ik al lange tijd mee sukkel. Ik kan wel stappen, maar niet ver meer. Het is niet leuk om op die manier rally’s mee te maken. Ik ben er dit jaar amper bij geweest.”

Geen risico’s

In de 6 Uren van Kortrijk van afgelopen weekend, de afsluiter van het West-Vlaamse rallyseizoen, kon Goudezeune evenwel niet ontbreken. Het team had een feestje in elkaar gestoken, maar een overwinning voor Verschueren als kers op de taart lukte net niet. “Op het einde lag het enorm vuil. Vincent wou liever op het podium staan als tweede met mij, dan op het einde nog risico’s te nemen en van de baan te gaan. Vincent is een heel verstandige kerel. Hij wou het feestje achteraf niet vergallen. Het was trouwens dik in orde.”

Voor Goudezeune begint nu een nieuw hoofdstuk in de luwte. “Ik zal de rally zeker nog volgen en ik zal ook Vincent nog volgen. Hij is bezig met verschillende contacten te leggen om er volgend jaar terug te staan. Hij is mijn tweede zoon geworden. De hele bende is trouwens familie geworden na al die jaren. Ja, het was zondag een lastige dag voor iedereen”, aldus Gaby Goudezeune.