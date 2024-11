Kris Bouckaert focust zich op Historic Regularity

De Ypres Historic Regularity blijft een van de meest gerespecteerde en geliefde historische regelmatigheidsrally’s in Europa en heeft dit weekend zijn start- en finishpodium op het Sint-Maartensplein. Daaraan gekoppeld wordt op zaterdag de Ypres Revival voorzien, speciaal voor mensen die zonder druk deze rondrit willen beleven.

Regularity is eigenlijk een terugkeer naar de oorsprong van de rallysport, met een onbekend parcours dat men tegen een vooraf aangekondigde gemiddelde snelheid zo exact mogelijk moet proberen af te leggen. Te snel betekent immers meer strafpunten dan te laat aankomen. Een van de vaste deelnemers aan de Ypres Historic Regularity is de Vlamertingse garagist Kris Bouckaert, vorig jaar nog goed voor een twaalfde plaats algemeen.

“Dit jaar tekenen we opnieuw present met onze BMW 325i bouwjaar 1988”, aldus Kris. “De keuze om deel te nemen aan dit evenement ligt vrij eenvoudig. Het leunt heel dicht aan tegen de echte snelheidsrally’s, die voor ons niet meer haalbaar zijn qua tijd en budget. In onze jonge jaren hebben we wel nog deelgenomen aan het VAS-kampioenschap, en waren we erbij in bekende rally’s als die van de Monteberg en Wervik.”

“In regularity kan je met relatief beperkte middelen toch een goed figuur slaan. De organisatoren, bij monde van de gebroeders Jens en Bjorn Vanoverschelde kennen het klappen van de zweep en zorgen onderweg wel voor de nodige valstrikken. Juist rijden zonder fouten en alles op tijd kunnen afwerken zijn wel de grootste moeilijkheden.”

“In de wagen vorm ik een team met mijn broer Steven, en het gebeurde in voorgaande jaren wel eens dat we tijdens de wedstrijd onderling van plaats wisselden. Gewoon om alles eens te kunnen beleven. Maar het grootste werk in de wagen is toch wel voor de navigator, die geen seconde zijn aandacht mag verliezen.”

“Dit jaar komen er weer heel wat kleppers aan de start, zowel uit binnen- als buitenland, en onze doelstelling is om weer zo dicht mogelijk tegen de top-10 aan te leunen. De mensen voor ons zijn heel regelmatig op stap in dergelijke rally’s, terwijl wij ons beperken tot een twee à drie deelnames per jaar. Zo voelen we wel dat we pas op zondag echt in het goede ritme komen.”

