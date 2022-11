Koen Beyne en Frank Gillebert willen titel: “Het is het hele seizoen door een mooie strijd geweest”

Koen Beyne en Frank Gillebert, het duo uit Reningelst en Kemmel, hebben aan de vooravond van de Ypres Historic Rally nog een doel voor het ogen: het binnenhalen van de titel in hun klasse.

“Al hangt alles vooral af van de prestatie van onze dichtste concurrent Glenn Lambert (Opel Astra)”, opent Frank Gillebert. “Door omstandigheden konden we niet deelnemen aan de rally van Zuid-Limburg, en de 6 Uren van Kortrijk van afgelopen weekend stond sowieso niet op de kalender. Dus afhankelijk van de punten die Lambert scoort, kunnen we alsnog iets rechtzetten. Het is het hele seizoen door een mooie strijd geweest, en we werden in de ORC-rally, Wervik, Kasterlee en Oudenaarde primus in de klasse. Van de zeven wedstrijden waar we de start namen konden we zesmaal finishen. Enkel in Staden moesten we de handdoek gooien met elektrische problemen. En wees er maar zeker van de we vrijdagavond ook met het mes tussen de tanden van start zullen gaan in de Ypres Historic Rally.”

Het is nu een dik jaar dat Koen en Frank met de Peugeot 306 rondtoeren. “Met zijn 25 jaar is de 306 een van de jongste historicwagens in het peloton. Al zitten we nog altijd met de originele motor en versnellingsbak. Maar het is toch een hele evolutie van de 205, een achtklepper waar we vroeger mee reden, naar de zestienklepper van nu. Met deze wagen kunnen we zeker meedraaien in de top van de klasse 5H7.”

65ste wedstrijd

Wat ook wel in het voordeel van het Reningelsts-Kemmels duo kan spelen is de ervaring. Koen draait al sinds begin jaren 2000 mee in de rallysport, en Frank is toe aan zijn 65ste wedstrijd. “Ik heb zelfs wat ervaring in de Ypres Historic Rally, met deelnames van 2005 tot en met 2009. Maar vooral onze streekkennis moet een niet te versmaden troef zijn in deze rally.”

Naar komend jaar toe zijn er nog geen concrete plannen. “Misschien gaan we zelfs geen kampioenschap rijden en gaan we opteren om eens kennis te maken met enkele wedstrijden in Wallonië. Al zullen de proeven in eigen streek, zoals de Monteberg en Wervik, altijd wel op onze kalender blijven staan om onze lokale sponsors een hart onder de riem te steken.” (DT)