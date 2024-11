Kenny Deroo pakt als corijder VAS-rallytitel in Divisie 3

Corijder Kenny Deroo kroonde zich afgelopen rallyseizoen tot VAS-kampioen in Divisie 3. Voor de Dikkebusnaar is de Vlaamse titel een bekroning van een rijkgevuld seizoen met maar liefst 20 rally’s.

Voor Deroo was de VAS-titel geen specifiek doel aan het begin van het jaar. “Ik begin nooit aan een seizoen met een volledig programma of met een piloot die het volledige kampioenschap rijdt”, vertelt de 35-jarige Dikkebusnaar, die dit jaar met maar liefst tien verschillende piloten reed. “Na de Rally van Staden zag ik plots dat ik aan de leiding stond in het Divisie 3-kampioenschap en vanaf dan ben ik er wel vol voor gegaan.”

Opgave

Na onder meer een zege en tweede plaats aan de zijde van Kurt Boone wist Deroo de titel al veilig te stellen in de Rally van Zuid-Limburg, één week voor de slotmanche in Kortrijk. “Ik had nog een resultaat nodig buiten de provincie en kon daarvoor rekenen op Kurt Boone. Hij gunde me de titel en kon ook nog vice- en klassekampioen worden. Helaas is dat niet gelukt door onze opgave in Kortrijk afgelopen weekend, waar het wiel afbrak toen we een borduur raakten.”

Dat Deroo de titel pakt als corijder is vrij uniek. “Als copiloot heb je minder kans om kampioen te worden, want meestal gaat de titel naar een piloot of naar een piloot en copiloot samen. Ik vind het een mooie bekroning en ben er wel trots op. Het hoogtepunt? Dat is toch wel de algemene zege in de TBR Short Rally met Kurt Boone. In totaal heb ik 20 rally’s gereden en daarna ook nog enkele regularitywedstrijden. Zo volgt dit weekend nog een deelname aan de Ypres Historic Regularity. Daarna is het wel tijd dat het even wat rustiger wordt.”

Aanbiedingen

De ervaren corijder is ook al volgend jaar zeker van een druk seizoen. “Met Kurt Boone klikt het goed, dus met hem rij ik zeker al een resem rally’s. Met Dominique Bruyneel komt er een vervolg op Frans onverhard en ook met Matthias Delplace ga ik nog rijden. Ik blijf daarnaast steeds openstaan voor andere aanbiedingen. Ik rij gewoon graag zoveel mogelijk.”

(JDH)