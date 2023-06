Historics rijden dit jaar volledige tracé tussen moderne wagens door in Ypres Rally

De Ypres Historic Rally is dit jaar geen aparte wedstrijd meer en wordt op hetzelfde moment georganiseerd als de Ypres Rally zelf.

Het is de grote nieuwigheid in deze editie van de Ypres Rally: de Ypres Historic Rally wordt niet langer als aparte wedstrijd georganiseerd. De historicwedstrijd wordt opgenomen in de moderne rally en mist daardoor deelnemers, maar de kwaliteit blijft grotendeels aanwezig.

Jarenlang werd de Ypres Historic Rally als nevenwedstrijd georganiseerd met Boezinge als uitvalsbasis. Sinds 2018 verhuisde de wedstrijd naar Ieper en verdween de aparte Historic-sfeer steeds meer naar de achtergrond.

Toen de Ypres Rally in 2021 voor het eerst als WK-rally werd georganiseerd, vond de Ypres Historic Rally zijn plaats naast de Rally van de Monteberg. Vorig jaar werd dan voor het eerst een aparte wedstrijd georganiseerd samen met de Ypres Rally Regularity eind november.

Ook dit jaar leek Club Superstage aanvankelijk te kiezen voor een dergelijke combinatie, tot er een reglementswijziging in het regularitygebeuren werd doorgevoerd. Omdat de closed road stages daarin niet meer mogelijk zijn, was het niet langer interessant om beide samen te organiseren. Na twee jaar onder de VAS-regels wordt de Ypres Historic Rally zo opnieuw een BK-wedstrijd op de vertrouwde datum.

Wedstrijdkilometers

Nieuw is wel dat de Ypres Historic Rally vanaf nu volledig in de moderne rally wordt opgenomen, net zoals dat in andere BK-wedstrijden het geval is. Het voordeel is dat toeschouwers niet langer twee wedstrijden moeten volgen en de historics bijgevolg meer aandacht zullen krijgen.

De dertigste editie van de Ypres Historic Rally wordt hiermee trouwens ook één van de langste ooit, want ook de historics werken in totaal 221 km tegen de klok af.

Dit relatief hoge aantal wedstrijdkilometers – en vooral het bijhorende inschrijvingsgeld – lijken dan weer heel wat streekrijders af te schrikken. In totaal moet de wedstrijd het met amper een vijftiental historics stellen. De wedstrijd mist ook duidelijk het Europese Historic-kampioenschap, naast het feit dat de interesse in het Historic-gebeuren al enkele jaren in dalende lijn zit.

Stouf versus Lietaer?

Wie alvast tevreden is dat de Ypres Historic Rally weer naar juni verhuist, is ex-winnaar Stefaan Stouf. “Ik rij de Ypres Historic Rally enkel als die in juni valt”, liet de Nieuwpoortenaar optekenen na zijn zege in de Legend Boucles de Spa eerder dit jaar. De Ford-rijder hield woord en is straks weer één van de grote favorieten bij de historics.

Aan zijn snelheid wordt niet getwijfeld, maar de vele kilometers en eventuele warmte kunnen in het nadeel van zijn fragiele Ford Sierra Cosworth spelen. De grootste tegenstander van Stouf luistert opnieuw naar de naam Paul Lietaer. Aan de vooravond van zijn 66ste verjaardag gaat de Ascona-rijder op jacht naar een tiende zege in de Ypres Historic Rally.

Stouf en Lietaer zullen het vanaf nu zonder hun jonge uitdager Bjorn Syx moeten doen, die zijn BMW M3 verkocht om de overstap naar een Rally2 te maken.

M3’s

Met podiumkandidaten Pieter-Jan Maeyaert, Cedriek Merlevede en Didier Vanwijnsberghe blijven de M3’s echter nadrukkelijk aanwezig. Een andere kandidaat op een dichte ereplek is kampioenschapsrijder Dirk Deveux, die in Ieper op puntenjacht gaat met zijn Ford Sierra Cosworth. Patrick Mylleville en Geert Lacour zorgen voor wat Porsche-geweld, terwijl Olivier Breittmayer ongetwijfeld de aandacht zal trekken met zijn schitterende Ferrari 308 GTB.