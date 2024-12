Fans genieten van meet and greet met wereldkampioen Martijn in Roeselare

In Garage Foulon langs de Meensesteenweg in Roeselare konden rallyfans zaterdagochtend Martijn Wydaeghe ontmoeten. De Winkelnaar werd recent als co-piloot samen met rallyrijder Thierry Neuville wereldkampioen. “Doorheen het jaar ben ik niet veel thuis, maar ik ben blij dat ik nu met mijn familie Kerst kan vieren.”

Thierry Neuville en Winkelnaar Martijn Wydaeghe (32) kroonden zich in november in Japan tot wereldkampioen rally. “Het rallyseizoen zat er dan wel op, maar de voorbije periode was het toch erg druk. Van testen in Finland tot de huldiging in Kigali in Rwanda. Nee, ook na het seizoen was ik niet veel thuis”, aldus Martijn.

Hij genoot vooral van het moment in Rwanda waarop hij en Thierry Neuville de trofee kregen. “Zo’n trofee waarop je naam staat gegraveerd. Speciaal.” Momenteel is Martijn, die in Andorra woont, even in ons land. “Na de wereldtitel was ik hier enkele uren. Ik gebruikte dat moment om tijdens een etentje iedereen te bedanken die heeft meegebouwd aan mijn carrière. Onder andere Freddy Loix nodigde ik uit. Ik heb zoveel aan hem te danken.”

Momenteel is Martijn iets langer in België. “Om een halve marathon te lopen met vrienden, om de supportersclub in Langemark te bezoeken en om Kerstmis te vieren met mijn familie.” Binnenkort keert Martijn echter terug naar zijn woonplaats Andorra. “De ideale plek om mijn conditie te onderhouden wat erg belangrijk is voor mensen die actief zijn binnen de rallysport. Ik ben een fervent fietser en beklim er graag de plaatselijke cols.”

Meet & greet

Zaterdagochtend bracht Martijn ook een bezoek aan Hyundai-dealer Foulon langs de Meensesteenweg in Roeselare. Daar genoten de fans van een meet en greet met de wereldkampioen. Ook papa Geert was er bij. “Natuurlijk ben ik fier op mijn zoon.” Tineke Ailliet en Glenn Maes zijn al jarenlang rallyfan.

“We hebben zelfs een miniatuurauto van toen Thierry en Martijn de rally van Ieper wonnen. Maar we waren er ook bijvoorbeeld bij twee jaar geleden in Sardinië en tijdens de recente viering in Sankt Vith. We supporterden al voor Neuville voor Martijn er bij was, maar nu onze streekgenoot co-piloot is, zijn we nog extra fan”, aldus de Tieltenaars.

Rube Verlet uit Moorslede doet aan karting en hoopt later in de voetsporen van zijn twee idolen te treden. “Ik help al mee achter de schermen van de rally van Staden. Ik hoop ook om ooit voor Hyundai te mogen werken”, aldus de jonge rallyfanaat. Martijn zette zaterdag tal van handtekeningen, ook op de vlag die Vik Verbeke uit Sint-Eloois-Winkel hem aanreikte. “Voor mijn broer Sem. Hij is net zoals mezelf en mijn vader een groot rallyfanaat. Tijdens een reis in Duitsland startten we met het volgen van de rallysport. Dat Martijn uit onze gemeente afkomstig is, is natuurlijk erg speciaal. We volgen hem dan ook op de voet.”