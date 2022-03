Eerste Short Rally wordt over twee parcours gereden

Het rallyseizoen in onze regio start op zaterdag 19 en zondag 20 maart in Dadizele en omstreken. Autoclub Dadizele, die voor de 20ste keer een rally organiseert, pakt er voor het eerst uit met een Short Rally waarbij de deelnemende wagens over twee verschillende parcours razen. “Na drie moeilijke jaren zijn we helemaal klaar om deze stap te maken.”

Autoclub Dadizele kende drie moeilijke jaren. In 2019 lag de rallysprint meermaals stil doordat het stormweer voor problemen op het parcours zorgde. Een jaar later waren alle voorbereidingen getroffen, maar door corona werd de wedstrijd enkele dagen voor het evenement afgelast.

“Gelukkig hadden we een oorlogskas waardoor de financiële kater minder hard aankwam”, aldus voorzitter Marc Maesen.

Rallysprint wordt Short Rally

Ook in 2021 was er geen rally in Moorslede. De organisatoren konden dit keer wel op tijd alle voorbereidingen stopzetten. “Na drie lastige jaren staan wij samen met de vele rallyfanaten uit de regio te popelen om er terug in te vliegen. Nu er code geel geldt en een mondmasker niet meer verplicht wordt, kunnen we weer alles laten plaatsvinden zoals vroeger.”

De rallysprint van weleer, waarbij er over een parcours werd gereden, wordt omgedoopt tot een Short Rally. Die plannen lagen al in 2020 op tafel.

80 km rallyplezier

“Door gebruik te maken van twee parcoursen kunnen we indien dat nodig is overschakelen naar het andere parcours. Op die manier ligt de rally, bijvoorbeeld bij een ongeval, veel minder stil.”

De leden van Autoclub Dadizele stippelden een nieuw parcours uit van 14 km in Dadizele en Slypskapelle, maar dit jaar zullen de wagens ook in Moorslede over het wegdek schuren. Daar werd een parcours van 7 km uitgetekend.

“Elk deelnemend team zal vier keer in Moorslede en vier keer in Dadizele rijden. Goed voor 80 km aan rallyplezier.” Het epicentrum van het rallygebeuren ligt ook dit jaar in het centrum van Dadizele.

Eerste in de regio

De Short Rally van Moorslede is de eerste in de regio in 2022. “We wisten enkele toppiloten te strikken, maar we merken dat vooral de lokale rallypiloot op zondag 20 maart hier zo snel mogelijk zal proberen te rijden. Een betaalbare rally in eigen streek om terug het rallygevoel te verkrijgen.”