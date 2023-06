Echtpaar Derycke-Vandenberghe vormt team: “Onze slogan is steevast ‘samen uit, samen thuis’”

Jeffrey Derycke en Anouk Vandenberghe rollen binnenkort ook over het Ieperse startpodium. Het Lokerse echtpaar schakelde in het tussenseizoen over van een Fiat Tipo naar een Toyota Starlet. Zeggen dat Jeffrey een nieuwkomer is, zou de waarheid zeker geweld aandoen. In 2018 maakte hij, als copiloot, immers het debuut mee van een toen nog onbekende Bjorn Syx aan het stuur van een Opel Kadett C. Vanaf 2021 nam hij dan zelf het stuur in handen.

“Eerst en vooral wilde ik zeker een achterwielaangedreven wagen hebben, en de Starlet is echt wel authentiek, waarvan er helemaal niet zo veel lopen in ons land”, aldus Jeffrey Derycke. “Ons debuut met de Toyota maakten we enkele weken terug in de Sezoensrally in het Limburgse Bocholt, op de bekende maaskiezel. In het aparte klassement van de 2WD Trophy waren we van de veertiende naar de vierde plaats opgeklommen, en dat met een 1300cc motor, tot een breuk in de versnellingsbak ons de handdoek deed gooien. Niettemin keerden we met een tevreden gevoel huiswaarts.”

Droom

“Ieper kunnen rijden is voor mij echt een stoute jongensdroom die waarheid wordt. Vorig jaar nam ik nog deel in het najaar aan de Ypres Historic Rally, maar deze valt totaal niet te vergelijken met een zware tweedaagse als de Ardeca Ypres Rally. Voor ons wordt het een grote uitdaging, en vooral naar het aantal kilometers tegen de chrono. Nu gaan we al na één dag bereikt hebben waar we anders in een VAS-rally de wedstrijd mee afsluiten. Als tweede hobby heb ik het mountainbiken, dus ben ik al langs heel wat wegen gepasseerd die we binnen enkele dagen met de rallywagen aandoen. Ik durf niet stellen dat ik het parcours goed ken, want iets te goed kennen is volgens mij ook geen voordeel. Ik betrap me er nu soms op dat ik denk hier is piloot X er afgedonderd, of hier verdween piloot Y in het decor, wat je automatisch al uit concentratie haalt en kan zorgen voor wat tijdverlies. In de klasse NCM moeten we natuurlijk opboksen tegen enkele pk-krachtige wagens, maar we laten ons zeker niet in een hoekje duwen. Samen met Anouk ga ik me heel goed voorbereiden, en het is zeker een voordeel om dit met je partner te doen, onder de slogan van samen uit, samen thuis”, besluit Jeffrey. (DT)