Dertiende zege in TBR Short Rally én algemeen eerste: Lietaer schrijft geschiedenis met Historic

Dat Paul Lietaer een fenomeen is, wisten we al. Maar de 66-jarige piloot uit Heestert heeft met de TBR Short Rally nog maar eens geschiedenis geschreven. Hij won er voor de 13de keer en slaagde er bovendien als eerste in om met een Historic-wagen de algemene rangschikking te winnen.

Nochtans was Lietaer niet als favoriet gestart. Steve Bécaert en Brecht Hoorne waren als kandidaat-winnaars getipt, maar zetten zichzelf al snel buitenspel. Hoorne ging na vijf kilometer hard van de weg af en diende naar het ziekenhuis afgevoerd te worden voor een spoedoperatie. Bécaert kon twee snelste tijden neerzetten, maar op weg naar de derde klassementsproef brak een aandrijfas en was ook voor hem de opgave een feit. Zo kwam Jelle Segers, met de enige overgebleven R5-wagen, aan de leiding, maar de piloot uit Oostnieuwkerke had slechts een kleine voorsprong op Lietaer en Maeyaert.

De beslissing viel uiteindelijk pas tijdens de laatste omloop. Zowel Lietaer als Maeyaert monteerden nieuwe banden en besloten alles of niets te spelen. Voor Pieter-Jan Maeyaert werd het net niet: “In de zevende proef sneed ik een bocht te fel aan en voelde iets aan de wegligging. Ik dacht aan een leeglopende band en besloot niet meer aan te dringen. Deze derde plaats algemeen in mijn achtertuin en met mijn vriendin Jocelyn Deprez als copiloot stemt me heel gelukkig. We kijken nu uit naar de Omloop van Vlaanderen.”

Lietaer slaagde wel in zijn opzet en kon in de voorlaatste proef Segers remonteren om uiteindelijk met een halve seconde voorsprong te winnen. “Wat een weekend”, glunderde Paul. “We waren gisteren nog aan de slag in de GTC Rally in Nederland. Ondanks een tekort aan parcourskennis werden we er tweede, en nu winnen we hier. Ik reed de hele dag op de limiet. De keuze voor nieuwe banden tijdens de laatste omloop deed de wedstrijd kantelen. We hebben lang gewerkt om de wegligging van de Opel Ascona optimaal te krijgen en met de vering die nu onder de auto zit, zijn we geslaagd in ons opzet.”

Segers kon leven met de tweede plaats: “We hadden uiteraard graag gewonnen, maar ons doel was een plaats in de top vijf. Ik miste ritme en het was de eerste keer dat ik met Dries Vergote uit Roeselare als copiloot reed. We hebben wel geen enkele fout gemaakt, zodat we niet anders dan tevreden kunnen zijn. Ik hoop met deze Skoda Fabia R5 de Hemicuda Rally te rijden, maar we moeten nog het budget vinden.”

Totaal van de kaart

In de strijd om de vierde plaats ging Patrick Snijers van de weg. Uiteindelijk bleek Chris Debyser (Porsche 997 GT3) enkele seconden sneller dan Stefaan Prinzie (Alpine A110).

“We werden opgehouden door Lievens in de derde omloop. We hebben hard moeten rijden om Prinzie achter ons te houden”, aldus Debyser. “Wij waren totaal van de kaart toen we de verhakkelde wagen van Brecht Hoorne zagen liggen en het duurde enkele proeven voor we in ons ritme kwamen. Het was een rare rally voor ons”, zei Prinzie.

Stefaan T’Joens won Divisie 1&2 én werd zesde algemeen. (FM)