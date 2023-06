Cedriek Merlevede hoopt op mooie historicstrijd: “Winst of verlies zal van heel kleine details afhangen”

Ook bij de historics kan de Ardeca Ypres Rally straks een boeiend kijkstuk gaan worden. In iedere pronostiek zal normaliter wel Paul Lietaer voorkomen, die met de Opel Ascona 400 door velen tot topfavoriet wordt genoemd. Al is de tegenstand zeker niet min, met Stefaan Stouf, als de mechaniek van de Ford Sierra Cosworth de Nieuwpoortse visboer niet voor de zoveelste keer in de steek laat. En natuurlijk een handvol BMW M3-rijders. Weliswaar geen Bjorn Syx en geen Christophe Merlevede, maar met onder andere Cedriek Merlevede en Pieter Jan Maeyaert is ook dit veld goed gewapend.

Anticlimax

“Ik hoop dat we opnieuw een mooie strijd kunnen uitvechten met Pieter-Jan Maeyaert”, aldus Cedriek Merlevede. “Vorig jaar amuseerden we ons ook prima, en we hingen steevast op enkele seconden van elkaar. Tot ik vorig jaar in Kemmel een situatie tijdens de verkenningen weinig aandacht had gegeven. Dit zorgde er tijdens de rally voor dat de M3 tegen een boom eindigde. Een pure anticlimax na drie mooie rallydagen. In de Monteberg Rally moesten we begin mei vroegtijdig de handdoek gooien met een afstelling die totaal niet op punt stond, waardoor het in de rappe situaties echt niet meer te doen was. Intussen werd dit probleem onder handen genomen. We hopen na een positieve test in Wervik voldoende gewapend te zijn om Ieper aan te snijden. Eenzelfde scenario als in 2022, maar met een positiever einde, daar wil ik meteen voor tekenen. Iedereen heeft nog een evolutie meegemaakt, en winst of verlies zal van heel kleine details afhangen.” Iedereen zal zich nog wel de editie 2019 herinneren, toen Cedriek als nobele onbekende de Ypres Classic Rally op zijn naam zette met de Opel Ascona B. “Als het meezit in Ieper, willen we begin september nog de Omloop van Vlaanderen in Roeselare rijden. Voor later is het nog koffiedik kijken. We stemmen onze wedstrijden samen af met Bjorn Syx, maar gezien we het allen professioneel heel druk hebben, valt de rallysport hier soms moeilijk mee te combineren”, besluit hij. (DT)