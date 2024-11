“Band drie keer aan flarden gereden”: Mathias en Nick namen deel aan de 6 Uren van Kortrijk

Rallypiloot Anzegemnaar Mathias Colman (37) en copiloot Avelgemnaar Nick Deconninck (39) namen deel aan de 31ste rally 6 Uren van Kortrijk. “Het was een frustrerende aaneenschakeling van wissels van aan flarden gereden banden”, vertelt Colman.

Drie maal lek rijden is meer dan dikke pech. “Door het aangekondigde regenweer werd er beslist om met regenbanden de wedstrijd te rijden”, vertelt rallypiloot Mathias Colman. In totaal bestond de wedstrijd uit veertien proeven. “Zaterdagavond verloren we al meteen kostbare tijd doordat we vanuit een slechte positie in de wedstrijd zaten. Zondagochtend waren we goed gestart en behaalden we een mooie remonte. De tweede boucle reden we echter driemaal plat, wat ons een tijdverlies opleverde van in totaal twaalf minuten.” Het betekende einde klassement.

Mechanische sport

Wetende dat je strijdt om seconden en honderdste seconden, is een verlies van twaalf minuten door drie platte banden, niet meer goed te maken. Een nieuw type regenband testen, het lijkt wat vreemd dat dit dient te gebeuren op wedstrijd, alleszins is dat de manier. Rallywagens zijn verboden in het verkeer, dus oefenen is niet mogelijk, rijden is enkel toegelaten tijdens de wedstrijd.

“De karkas van de bandvoldeed niet aan de verwachting en de band was duidelijk niet bestand tegen coupures”, vervolgt Colman. Het is een mechanische sport, je weet dat er iets fout kan gaan. Alleszins is wegverlating niet toegestaan en moesten we het doen met het aantal banden die voorhanden waren.”

De jonge mannen laten zich alleszins niet uit hun lood slaan en zeggen nu al naar het volgend seizoen uit te kijken. Dan willen ze punten binnenhalen voor het Belgisch Kampioenschap, dat een uitgestrekter parcours heeft. “Terwijl we nu à la carte reden, zullen we ervoor zorgen dat we aan heel wat voorwedstrijden meedoen om voldoende selectiepunten te halen. We zullen ons best doen!” Voor Mathias Colman is het zijn derde wedstrijd dit jaar. In totaal reed hij al 45 wedstrijden, en in 2010 werd hij VAS kampioen. Hij nam ook al deel aan het Belgisch kampioenschap karting, dat hem een paar podiumplaatsen opleverde.

Met de paplepel

Mathias Colman heeft de microbe van geen vreemden. Het is al gans zijn leven zijn passie die hij met de paplepel meekreeg van zijn vader. “Als jong gastje ging ik geregeld gaan karten en van zodra ik mijn rijbewijs had, kon ik gaan rijden. Vanaf mijn 16de was ik al co-piloot”, vertelt Mathias Colman die professioneel schoorsteenveger is. Op het circuit ging hij naar zijn vader gaan kijken in Zolder, waar hij de echte passie voor de rallysport ontwikkelde. “We gingen vroeger voor het plezier met onze vader gaan rijden op het circuit van Crois en Ternois. De echte rallymicrobe deed ik op toen mijn vader zijn eigen rallyteam had en we meereden in de Citroën C2 challenge met piloten Stephane Boelens & Bjorn Degandt. In 2006 deed ik mijn eerste rallyervaring op als co-piloot bij Michel Casseyas, de broer van mijn mama. Daar heb ik twee seizoenen meegereden en heb ik geleerd hoe het er in wedstrijd aan toe ging.”

Kick

Waarom iemand kiest voor de rallysport? “Het is voor de uitdaging en voor de kick. “Zowel Nick als ik zijn zodanig door de sport gebeten dat de drang om te winnen zeer puur is. De kick is om zo snel mogelijk door blinde banen te gaan of zo snel mogelijk door een boerenwegel te gaan gaan waarbij de wagen onder controle gehouden dient te worden. Dat komt neer op zo laat mogelijk en juist remmen en zo snel mogelijk door die bocht geraken. Blindelings vertrouwen op de co-piloot is cruciaal. Het is van cruciaal belang om goed teamwerk neer te zetten met juiste timing, geen twijfel en geen fout commando!.”

Co-piloot Deconinck geeft aan dat er inderdaad geen marge is voor fouten. “In de veertien jaar dat we samen sportten, maakte ik gelukkig nog geen enkele cruciale fout.”

De twee kennen elkaar door en door. “Onze moeders waren jeugdvriendinnen”, vervolgt Nick. “We woonden in dezelfde straat in Bossuyt en waren quasi geburen. We deelden dezelfde passie en bouwden samen een auto in de garage van Mathias zijn vader. De wagen haalt snelheden tijdens de wedstrijd van 170 km/u. en rijdt met een sequentiële versnellingsbak.”

“Of je goede reflexen heb? Zeer zeker heb ik goede reflexen en mijn auto die ken ik door en door, net als Nick, mijn co-piloot!”