Andy Lefevere pakt thuiszege in Rally van Staden

Andy Lefevere heeft voor eigen volk de 11de Rally van Staden gewonnen. De Porsche-rijder won met ruime voorsprong van Kurt Boone (Mitsubishi Lancer Evo X) en Jeoffrey Lerminez (Ford Fiesta R5).

De Rally van Staden kon rekenen op heel wat testrijders in functie van de Ypres Rally van volgende week. De toppers uit de Rally2-categorie animeerden het publiek in een aparte wedstrijd voor Priority Drivers, waardoor ze de strijd in de VAS-manche niet verstoorden. De Brit Chris Ingram (Skoda Fabia Rally2) toonde zich er de snelste, al hielden heel wat piloten hun testwedstrijd al voor de slotronde voor bekeken.

In de VAS-wedstrijd slaagde thuisrijder Andy Lefevere erin zijn favorietenrol waar te maken. De Stadenaar moest vooral Gunther Monnens in een gelijkaardige Porsche vrezen, maar de Limburger ging in de openingsronde in de fout zodat het duel van korte duur was. “Het was beter geweest als we langer in de clinch hadden gelegen”, vertelde Lefevere. “Jammer dat hij een fout maakt, maar op dat moment waren wij ook al twee keer rechtdoor geweest. Het was echt glad vandaag en niet moeilijk om een fout te maken.”

Nadat hij in de openingsronde al een minuut voorsprong had verzameld op Kurt Boone (Mitsubishi Lancer Evo X) wist Lefevere zijn voorsprong uiteindelijk nog uit te breiden tot 2’31”. Boone kende op zijn beurt een leuk duel met streekrijder Jeoffrey Lerminez (Ford Fiesta R5) in de strijd om de tweede plek. De Mitsubishi-rijder klopte Lerminez uiteindelijk met tien seconden na een sterke eindsprint.

Toorré pakt Historic-winst

Paul Lietaer debuteerde in Staden met een Alpine A110 met het oog op Ieper. De Heestertnaar deed even mee voor het podium, maar moest na zijn test op ware grootte uiteindelijk vrede nemen met de vierde plek. In de eerste wedstrijdhelft speelde ook thuisrijder Jonas Dewilde (Peugeot 208 Rally4) mee in de top vijf, maar hij viel terug na een tijdrovende fout. Ook Kurt Braeckevelt (BMW M3) zag een mogelijke top vijf-notering verloren gaan na mechanische problemen, net als de Deen Petersen (Peugeot 208 T16) die lek reed.

De vijfde plek ging uiteindelijk naar Philip Barbier (Mitsubishi Lancer Evo X), voor Chris Vandamme (Alpine A110) en een opnieuw imponerende Stijn Sonneville (Citroën C2 R2 Max), die de strijd bij de voorwielaangedreven wagens won.

Moorsledenaar Nick Toorré (Ford Sierra Cosworth) finishte achtste en pakte ook de zege bij de Historics voor de Opels van Danny Vancoillie en Glenn Rogiers. In Divisie 1-2 kende Stefaan T’Joens (Mitsubishi Lancer Evo X) nog technische problemen op de allerlaatste proef, waardoor Jeroen Vanhoutte (Subaru Impreza) in extremis de zege bij de standaardwagens behaalde.

