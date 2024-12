Andy Lefevere geeft rallymicrobe door aan medewerkers: “We staan open voor nieuwe uitdagingen”

Het regionale autosportseizoen zit erop en de kampioenen werden bekendgemaakt. Opvallend daarbij is het feit dat er bij Yprauto uit Oostnieuwkerke liefst drie VAS-kampioenen (alle Vlaamse provincies) te vieren vallen. Het is duidelijk dat Andy Lefevere de rallymicrobe doorgegeven heeft aan zijn medewerkers.

“Zelf heb ik geen titel behaald”, opent Andy. “In 1999 werd ik algemeen VAS-kampioen, in 2004 behaalde ik de VAS-titel rallysprint en in 2008 werd ik Belgisch kampioen groep M maar daarna besliste ik om meer à la carte te rijden en vooral de rally’s uit te kiezen die ik mooi vind en die passen in mijn werkschema. Dat we hier in de garage drie VAS-titels mogen vieren, maakt mij fier. Veel goede rallymannen duidt op een grote passie voor auto’s en dat komt de garage zeker ten goede. Mijn aandeel in de behaalde titels is niet zo groot hoor. Ik geef mijn ervaring door en dat gaat dan voornamelijk over de afstelling van de wagen: ophanging, vering, hoogte van de wagen. Maar het mechanisch gedeelte van de auto is volledig hun eigen verantwoordelijkheid. Als het over wedstrijdsituaties gaat durf ik wel eens advies te geven over het snelle bochtenwerk.

Voor het seizoen 2025 zijn we nog volop in overleg om misschien wel het Belgisch kampioenschap te rijden aangevuld met een aantal rally’s op onverhard met de klaargestoomde Mercedes 190 2.3-16. Ik denk hierbij aan Frankrijk en Griekenland.”

Schepen is kampioen

“Ik was 36 jaar schepen in Zonnebeke maar mijn politieke carrière is eind dit jaar voorbij”, vertelt Jan Vandoolaeghe.

“Ik ga met pensioen maar blijf wel nog drie dagen per week werken in Yprauto. Ik debuteerde in de rallysport in 2010 als copiloot van Manu Maekelberg uit Moorslede maar het duurde tot 2022 vooraleer ik zelf achter het stuur kroop. Ik had al dikwijls het idee geopperd om zelf te rijden en toen Mathieu in de zomer van 2022 een Toyota Corolla kocht werd de wagen klaargestoomd voor de 6 Uren van Kortrijk. Dit jaar reden we negen wedstrijden en stonden we ook negen keer aan de finish. We wonnen nooit onze klasse maar de regelmaat loonde en bezorgde mij mijn tweede VAS-titel. Ik hoop voor volgend jaar een vaste copiloot te vindenj maar dat is geen sinecure. Voor volgend jaar is er nog niets beslist. Mathieu, mijn oudste zoon, is het bindmiddel tussen ons allen en hij zal wel de te volgen richting bepalen. Als we nieuwe uitdagingen willen dan moeten we over de taalgrens, in Wallonië, gaan rijden.”

“Ik kocht in 2006 mijn Opel Manta en rijd dus al 18 jaar met de zelfde wagen”, zegt Mike Callens. “Maar de auto zelf is al 33 jaar een rallywagen en dat kan tellen. Dit jaar was ik van plan slechts een tweetal rally’s te rijden maar de resultaten waren goed en ik deed verder voor het plezier zonder naar de gerealiseerde tijden te kijken. Op regelmaat werd ik dan toch nog kampioen. Volgend jaar ga je mij pas vanaf de 12 Uren van Wervik terug zien. De motor en de achterbrug zijn dringend aan een opfrisbeurt toe en dat vraagt tijd want alles gebeurt in de vrije uren.”

Diesel

Toen Mathieu Vandoolaeghe in 2020 met een Mercedes 190 diesel aan de start verscheen waren er nogal wat mensen die hun schouders ophaalden maar ondertussen zijn we enkele jaren en drie VAS-titels verder. “Ik blijf er bij dat de Mercedes 190 diesel voor mij de ideale wagen is. Hij past perfect bij mijn spectaculaire rijstijl en ik kan er thuis alles zelf aan doen. Vergeet niet dat een evenwaardige benzinemotor al snel duizenden euro’s meer zou kosten en je weet nooit wat een tuner aflevert. We gaan volgend jaar dus zeker verder met onze diesel maar de wagen wordt wel volledig opnieuw onder handen genomen tijdens de winterperiode. Waar we volgend jaar gaan rijden is nog niet besproken in onze groep. De VAS-proeven zijn belangrijk voor onze sponsors, zijn meestal dicht bij de deur en we kennen de rally’s al heel goed. Maar we staan ook open voor nieuwe uitdagingen. Tijdens de komende maanden wordt de knoop doorgehakt.”