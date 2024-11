A&D Omloop van Vlaanderen blijft in hoogste divisie van het BK rally

Terwijl de ontknoping van het Kroon-Oil Belgian Rally Championship 2024 nog op zich laat wachten en pas in december wordt beslist, richt de organisatie van de A&D Omloop van Vlaanderen zijn blik alvast op het aankomende seizoen van 2025. De promotor van het Belgisch Rallykampioenschap maakte vorige week de nieuwe kalender voor het seizoen 2025 bekend. “We zijn verheugd dat de 65ste editie van de A&D Omloop van Vlaanderen opnieuw een vaste waarde is in Divisie 1 van het kampioenschap. Daarnaast werd onze wedstrijd ook toegevoegd aan de kalender van Divisie 2.”

Belangrijke factoren

“De beslissing van de BRC promotor om de A&D Omloop van Vlaanderen opnieuw in de hoogste divisie op te nemen, is een prachtige erkenning voor de succesvolle organisatie van onze 64ste editie. Deze geslaagde editie was alleen mogelijk dankzij een aantal belangrijke factoren die bijdragen aan het succes van onze wedstrijd: de goede relatie met onze trouwe partners die telkens een essentiële bijdrage leveren door de financiële middelen te voorzien, de inzet van onze medewerkers die met onvermoeibare inzet gezorgd hebben voor een vlekkeloze uitvoering van de rally, de goede samenwerking met Midwest en de gemeenten die een onmisbare schakel is voor een vlot verloop van het evenement én uiteraard de steun van de stad Roeselare als centrale locatie van de A&D Omloop van Vlaanderen. Hun ondersteuning heeft ons in staat gesteld een groot evenement te organiseren dat door zowel rijders als toeschouwers enorm gewaardeerd werd. De opname van de A&D Omloop van Vlaanderen 2025 in zowel Divisie 1 als Divisie 2 is een erkenning van het harde werk en de hoge kwaliteitsstandaarden van onze organisatie. We zijn er trots op dat we deze prestatie hebben behaald en kijken uit naar een nieuwe, spannende editie in 2025.”