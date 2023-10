Poperinge investeert in kunstgrasveld

Het masterplan voor de sportzone voorziet een kunstgrasveld. Als alles goed gaat, komt het veld er tegen mei of juni 2024. Het huidige F-veld vlak bij de sporthal (dichtst bij de parking Ouderdomseweg) is hierdoor een tijdje niet beschikbaar, maar er werden goede afspraken gemaakt met de clubs.

“De trend om als gemeente in te zetten op een of meerdere kunstgrasvelden is al even aan de gang. Na een grondige analyse blijkt dit ook voor Poperinge een interessante investering, zeker met de nieuwere generaties kunstgrasvelden die niet alleen duurzamer zijn, maar ook een betere beleving bieden aan voetballers”, zegt Sportschepen Klaas Verbeke (CD&V).

Via Sport Vlaanderen

Dankzij een kunstgrasveld kunnen de andere grasvelden wat langer rusten tijdens renovatieperiodes, zodat die grasmatten beter bestand zijn tegen slechtere weersomstandigheden. In die tussenperiode kan het kunstgrasveld ook ingezet worden voor tornooien, sportkampjes of andere activiteiten van onder andere Popsjot. Als we zien dat KFC er bijvoorbeeld meer dan 50 spelers bijkreeg dit jaar…

Rond het volledige veld komt een pad en een lage omheining. De dug-outs worden ook vernieuwd en er worden vier uitklapbare jeugddoelen geïnstalleerd, voor jeugdmatchen in de breedte.

Voor de aanleg van het kunstgrasveld tekende Poperinge in op de groepsaankoop van Sport Vlaanderen. Die verloopt via een minicompetitie tussen drie firma’s. De maximale raming voor alle werken, inclusief 10 jaar volledig onderhoud bedraagt 693.000 euro.