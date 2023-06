Poperinge brengt hulde aan 140 sportkampioenen

De gotische zaal en de trouwzaal waren bijna te klein vrijdagavond voor de huldiging van alle Poperingse sportkampioenen.

“Er werden in totaal 140 kampioenen gehuldigd. Sommige in ploeg, andere voor hun individuele prestaties. De kampioenen werden opgenomen wanneer ze: kampioen speelden met hun ploeg in het voorbije wedstrijdseizoen 2022-2023, of provinciaal, Vlaams en/of Belgisch kampioen werden in een individuele discipline, en ze lid zijn van een Poperingse Vereniging of in Poperinge wonen”, zei sportfunctionaris Lies Vermont.

Aandenken

Elke kampioen ontving een aandenken van het stadsbestuur. Een powerbank, sportrugzakje of drinkfles. Op de huldiging waren in totaal 280 mensen aanwezig. 140 kampioen samen met ouders, grootouders, man of vrouw en kinderen of kleinkinderen.

Zij werden gehuldigd door burgemeester Christof Dejaegher, sportschepen Klaas Verbeke en Jeugdschepen Ben Desmyter.