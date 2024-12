Plechtige opening gerenoveerde sporthal Ruiselede

Op zaterdag 14 december werd de gerenoveerde sporthal van Ruiselede met de nieuwe naam ‘De Ruysel’ plechtig geopend door burgemeester Greet De Roo en schepen voor sport Frans Debouck (RKD). “We hebben een moeilijke legislatuur achter de rug, maar toch zijn we in sport blijven investeren”, vertelde De Roo. “De sporthal is moderner en duurzamer geworden”, wist schepen Debouck. “Dit project beantwoordt volledig aan de Europese klimaatdoelstellingen van morgen.”

Sinds mei 2023 was het voor de sportlui van Ruiselede behelpen, wanneer ze de zalen Sport en Spel en de multifunctionele sportzaal wilden gebruiken. De hoofdingang was al die tijd volledig geblokkeerd, de parking één grote werfzone, de kookzaal en vergaderzaal tijdelijk onbeschikbaar en zelfs de verouderde lokalen maar beperkt bruikbaar.

Maar wat ze daar vandaag in sporthal ‘De Ruysel’ voor in ruil krijgen, is indrukwekkend. De verwarming met gas is uiteindelijk een state of the art warmtepomp en zonnepanelen geworden. Er werd een extra regenwaterput van 60.000 liter gegraven, een waterdoorlatende parkeerplaats met meer groen, een ruime infobalie, een vergaderlokaal, acht ruime kleedkamers, douches, burelen, wc’s, kleedkamers voor scheidsrechters, een technische ruimte met berging, zelfs een supplementaire elektriciteitskabine. Concreet is de sporthal 150 m2 groter geworden.

Badges

Burgemeester De Roo prees de inzet van schepen Frans Debouck. “Hij heeft dit project opgevolgd vanaf de eerste steenlegging tot de plaatsing van de laatst zeep-dispenser.” Schepen Debouck wees erop dat voortaan een controlesysteem met badges wordt ingevoerd, die via een laptop kunnen beheerd worden. “Dat wordt even wennen”, liet hij er meteen op volgen.

Binnen de renovatie werd gekozen voor een volledig gescheiden toegang voor spelers en supporters, ook voor het gebruik van de toiletten. “De ruime en overdekte fietsenstalling – recht tegenover de ingang – zal geplaatst worden in de loop van januari”, liet Debouck nog weten. “We hopen dat de gebruikers orde en netheid hoog in het vaandel dragen en dat de nieuwe lokalen mogen gevrijwaard worden van vandalisme.” Daarop werd het project officieel geopend met de onthulling van een gedenkplaat en het doorknippen van het traditionele lint.