Pervol A: “Laat Brugge maar komen”

Vorig weekend konden de heren van Pervol de winst verzekeren tegen Kalken, de tot dan toe ongeslagen competitieleider in Nationale 3. Ze tankten er het nodige vertrouwen voor de West-Vlaamse derby tegen Olva Brugge van komende zaterdag.

“We kijken met een dubbel gevoel naar de behaalde resultaten dit seizoen”, opent de 31-jarige setter Nicolas Strymes uit Oostakker, die aan zijn derde seizoen toe is bij Pervol Ruiselede. “Enerzijds zijn we vrij zwak gestart, maar we kunnen dit ook nuanceren, gezien we met heel wat blessures en afwezigheden te kampen hadden. We hebben ook een nieuwe trainer met een nieuw systeem, wat even wennen is natuurlijk. Het was wel te verwachten dat de resultaten niet zo vlot zouden komen zoals dat vorig seizoen het geval was.”

“Maar de laatste weken merken we dat we in een stijgende lijn zitten en daar moeten we ons aan optrekken. We zitten ook met een positief gevoel na de wedstrijd tegen Kalken vorig weekend. We zijn de eerste ploeg die de ongeslagen leider kon kloppen. Zij moesten het doen zonder hun sterkste speler, wij met vier afwezigen. Een knappe prestatie.”

Volgende week is er de West-Vlaamse derby tegen Olva Brugge, dat vierde staat. “Niet alleen de derby, maar hun trainer Bart Deketelaere was drie jaar geleden nog trainer van Ruiselede. Velen van mijn teamgenoten hebben nog onder hem gespeeld. Het geeft toch nog wat extra cachet aan de wedstrijd. Onze middenman Jasper Declercq komt bovendien van daar, dus dat zal zeker een geladen wedstrijd worden.”

Leider ten val

“We hebben uitgesproken dat we op een top 5-plaats mikken, waar we momenteel ook staan. Want twee sterke spelers zijn gestopt en veel spelers kampen met blessures. Dat is niet onrealistisch en meer zou fantastisch zijn. We hebben de leider al ten val gebracht, nu willen we ook andere sterke ploegen over de knie leggen. Laat Brugge dus ook maar komen”, besluit Nicolas.

