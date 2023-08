Olivier mag naar EK en WK judo: “Wil zo hoog mogelijk scoren”

Judoka Olivier Naert behaalde brons op de Junior European Cup judo -60 kg in Berlijn. Hij verzekerde zich daarmee een plaats in de junioren WK selectie in oktober in Odivelas in Portugal. Eerder al plaatste hij zich voor het Europees Kampioenschap junioren in Den Haag op 7 september.

Waar 2022 een pechjaar was voor judoka Olivier Naert, 20 geworden op 2 augustus, diende 2023 zich aan als belovend en bemoedigend. Nu, halverwege 2023, is het een topjaar aan het worden. In 2022 had Olivier Naert, lid van Judoclub Yama Arashi in Bavikhove, pech met een gescheurde meniscus en bijhorende operatie, een coronabesmetting en een operatie aan een teen die onverwacht uit de kom schoot. Het Europees Kampioenschap in september 2022 en het Wereldkampioenschap in oktober 2022 vielen door dit leed in het water”, getuigt Olivier. Het jaar 2023 moest dus het jaar worden van de bevestiging voor Olivier en dat lukte al in februari waar hij Belgisch Kampioen bij de junioren -60 kg werd. Hij stond er dus opnieuw. “Ik vocht mij een weg terug en ben beetje bij beetje met de juiste kine blijven trainen en blijven doorgaan”, vertelt Olivier, die op eigen kosten ook een stage plande in Japan. “Ik verfijnde er mijn tactische aanpak.” Hij trainde veel en slaagde erin helemaal terug te komen. Een vijfde plaats bij de Masters Bremen en een vijfde plaats op de European Cup in Parijs leverde hem een selectie op voor het Europees Kampioenschap Junioren in Den Haag op 7, 8 en 9 september. Onlangs pakte Olivier brons op de European Club junioren in Berlijn. Dit leverde hem een WK selectie junioren op in Odivelas in Portugal van 4 tot 7 oktober.

OLYMPISCHE SPELEN

Olivier volgde ook een stage in Spanje. “De judoka’s die al zeker geselecteerd zijn voor het EK en WK, en zij die nog kans maakten mochten mee op stage in Valencia. Er waren ook senioren bij en dat is allemaal van het hoogste niveau. De trainingen zijn anders dan voor een wedstrijd: je leert er tactische bewegingen aan en nog beter uitvoeren of verfijnen. Ook de inzet”, vertelt Olivier. “Je ontdekt er ook de fysieke kracht van een senior en hoe hij die gebruikt tijdens een wedstrijd. Allemaal zeer leerrijk. Je leert veel knepen en bewegingen nog anders toepassen. Ik voel me nu beter gewapend, want niet elke judoka, zij het junior of senior, is niet onverslaanbaar.” Zijn verwachtingen? “Fysiek en tactisch op punt staan en graag zo hoog mogelijk scoren. Ik heb er erg veel zin in, ik ben er echt klaar voor.” Zijn ultieme droom? “De Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 halen.” Volgend jaar wordt Olivier, nog maar pas 20, eerstejaars senior.