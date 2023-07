Nog één jaar voor de Spelen in Parijs: nu al dromen van West-Vlaams goud

Op vrijdag 26 juli 2024 trekt het grootste en belangrijkste sportevenement ter wereld zich op gang in Parijs. Een jaar voor het begin van de 30ste Olympische Zomerspelen is er één West-Vlaamse zekerheid: we zullen meestrijden voor de medailles, de weelde is bijzonder groot. Maar hoe groot precies? Wij maken een voorlopige balans op.

Grote medaillekans

Hockey (heren): na olympisch goud in Tokio willen de Red Lions zichzelf nog meer de geschiedenisboeken inschrijven door ook in Parijs olympisch kampioen te worden. Met Arthur De Sloover tellen de Red Lions één West-Vlaming.

Zeilen (dinghy, dames): in Tokio moest tweevoudig wereldkampioene Emma Plasschaert nog vrede nemen met de ondankbare vierde plaats, maar in Parijs hoopt de 29-jarige Oostendse revanche te nemen. In augustus kan Plasschaert op het WK in Scheveningen al haar ticket voor Parijs 2024 afdwingen.

Reële medaillekans

Atletiek (4x400m Relay heren): op het palmares van de Belgian Tornados, onze nationale estafetteploeg bij de heren op de 400 meter, ontbreekt alleen nog olympisch eremetaal. Roeselarenaar Alexander Doom is erbij sinds Tokio. Kwalificatie gebeurt op het WK Relays op de Bahama’s op 4 en 5 mei 2024.

Basketbal (dames): na hun Europese titel in juni lijken de Belgian Cats klaar voor een medaille in Parijs. Met EmmaMeesseman, Julie Vanloo, Kyara Linskens, Becky en Billie Massey, Elise Ramette, Serena-Lynn Geldhof en de 18-jarige Nastja Claessens is onze nationale basketploeg bij de dames sterk West-Vlaams getint. In februari 2024 wacht (in Antwerpen?) een cruciaal kwalificatietornooi.

Outsider voor een medaille

Boksen (dames): in juni zorgde Oshin Derieuw op de Europese Spelen in Chorzow voor een vleugje sportgeschiedenis door zich als eerste Belgische boksster ooit voor de Olympische Spelen te kwalificeren. De 36-jarige Kuurnse noemt Parijs 2024 de kers op haar carrière en gaat voluit voor olympisch goud.

Breakdance (dames): in deze nieuwe olympische discipline is Maxime Blieck een medaillekandidate. In 2020 behaalde de 23-jarige Brugse zilver op het WK. Het is echter onduidelijk wat haar echte kansen zijn.

Baanwielrennen (keirin dames): vijf jaar geleden kroonde de toen 21-jarige NickyDegrendele uit Varsenare zich verrassend tot wereldkampioene in de keirin, maar vreemd genoeg slaagde ze er daarna niet in om zich te kwalificeren voor de Spelen in Tokio. Intussen lijkt Degrendele stilaan weer de oude. Het nakende WK in Glasgow, waar veel punten voor Parijs 2024 te verdienen vallen, is een heel belangrijke afspraak.

Top acht-kandidaat

Atletiek (marathon): Koen Naert werd in 2018 Europees kampioen en nam al twee keer deel aan de Olympische Spelen. In Rio 2016 werd hij 22ste, in Tokio behaalde de 34-jarige Moerbruggenaar als blanke Europeaan tussen het Afrikaanse loopgeweld een knappe tiende plaats. Dankzij een nieuw pr (2u06’56”, Rotterdam, april 2023) is hij al zeker van zijn olympisch ticket.

Atletiek (4x400m Relay dames): de Belgian Cheetahs, onze nationale estafetteploeg bij de dames op de 400 meter, heeft met Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Camille Laus, Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet en Helena Ponette heel wat ijzers in het vuur. Ponette, een 23-jarige studente geneeskunde uit Oostende, was op het EK in München 2022 de revelatie. Kwalificatie gebeurt op het WK Relays op de Bahama’s op 4 en 5 mei 2024.

Atletiek (4x400m Mixed Relay): de gemengde estafette op de 400 meter is een discipline waarvoor Alexander Doom en Helena Ponette in aanmerking komen. In Tokio werd België vijfde.

Atletiek (110m horden heren): Michael Obasuyi heeft een pr van 13”32, terwijl de vereiste limiettijd voor Parijs 13”27 bedraagt. Eens gekwalificeerd kan de Oostendenaar met Nigeriaanse roots op een perfecte dag de finale halen.

Voor Koen Naert met een top acht zeker mogelijk zijn in Parijs. © Dean Mouhtaropoulos Getty Images

Atletiek (discuswerpen heren): na een zilveren WK- en EK-medaille was Philip Milanov een medaillekandidaat in Rio 2016 (negende), maar nu zal de Bruggeling met Bulgaarse roots al blij zijn als hij zich kan kwalificeren. Milanov moet 67m20 werpen of zich plaatsen via de World Ranking. Top 32 is daarvoor vereist. Momenteel staat hij 27ste.

Judo (dames, -52 kg): in mei moest Amber Ryheul in de derde ronde van het WK in Doha maar nipt de duimen leggen voor olympisch kampioene Distria Krasniqi. In 2021 werd ze zevende op het WK. Per land mag één judoka per gewichtscategorie afgevaardigd worden. Ryheul staat momenteel 21ste, Charline Van Snick 32ste.

Roeien (lichte dubbeltwee): in Tokio droomde Bruggeling Niels Van Zandweghe samen met Oost-Vlaming Tim Brys nog van eremetaal, maar moest het duo vrede nemen met plek vijf. Nu strijden drie streekgenoten (Van Zandweghe, Marlon Colpaert uit Oudenburg en Tibo Vyvey uit Brugge) en een Oost-Vlaming (Mil Blommaert) voor twee plaatsen in de Belgische roeiboot. Op het WK, dat begin september in Belgrado plaatsvindt, kwalificeert de top zeven zich voor Parijs 2024.

Schieten (10m luchtgeweer dames): Jessie Kaps behaalde al twee keer een EK-medaille en mocht deelnemen aan de Spelen in Tokio, maar de ingeweken Limburgse uit Westende ontgoochelde op de voorbije Europese Spelen en last nu een competitiestop in. In augustus kan Kaps zich op het WK kwalificeren voor Parijs 2024, maar het is onduidelijk of ze naar Bakoe zal trekken. Ook Emma Vandeyvere uit Oostkamp, in 2018 nog derde in de Welsh Open, droomt van deelname aan het karabijnschieten op de Spelen.

Skateboarden (dames): in Tokio (gestrand in de voorrondes) was ze nog heel jong, maar in Parijs zal Lore Bruggeman (21) uit Deerlijk misschien wel hoger mogen mikken, al zijn medaillekansen in een minder bekende sport altijd moeilijk in te schatten.

Skateboarden (heren): ook voor Axel Cruysberghs, een naar de VS uitgeweken Poperingenaar, kunnen het zijn tweede Olympische Spelen worden. In Tokio strandde hij in de voorrondes. Bondscoach Simon Deprez uit Zwevegem moet alles in goede banen leiden.

Baanwielrennen (heren): Lindsay De Vylder, een ingeweken Oost-Vlaming uit Anzegem, is een van de kandidaten om in Parijs de ploegkoers te betwisten.

Geen medaillekans

Atletiek (400m heren): de limiet bedraagt 45”00, terwijl het pr van Alexander Doom 45”34 bedraagt. De kans is sowieso groot dat Doom zich via de uitgezuiverde World Athletics Ranking – maximum drie atleten per land – kan kwalificeren.

Atletiek (400m dames): de limiet bedraagt 50”95, terwijl het pr 51”82 van Helena Ponette bedraagt. De verwachting is dat Ponette nog een grote progressiemarge heeft. Op de uitgezuiverde World Athletics Ranking staat ze 43ste. Er zijn 48 plaatsen.

Atletiek (4x100m Relay heren): met Rendel Vermeulen uit Koksijde maakt één West-Vlaming momenteel kans op een plekje bij de Belgian Falcons. Kwalificatie gebeurt op het WK Relays op de Bahama’s op 4 en 5 mei 2024.

Oshin Derieuw ziet de Spelen als de kers op haar carrière en is een outsider voor een medaille. © LAURIE DIEFFEMBACQ BELGA

Atletiek (4x100m Relay dames): met Rani Vincke uit Gistel, Mariam Oulare (zus van ex-profvoetballer Souleymane) uit Waregem en heel misschien Manon Depuydt uit Klemskerke maken drie West-Vlamingen kans op een plekje bij de Belgian Rockets. Kwalificatie gebeurt op het WK Relays op de Bahama’s op 4 en 5 mei 2024.

Roeien (zware dubbeltwee): Tristan Vandenbussche uit Brugge kroonde zich vorig jaar met Gentenaar Aaron Andries tot wereldkampioen bij de beloften. Eind mei werden ze op hun eerste EK bij de elite zesde. Begin september volstaat op het WK een plaats bij de beste elf voor kwalificatie voor Parijs.

Kleine kans op deelname

Atletiek (800m heren): Aurèle Vandeputte uit Oostkamp heeft momenteel een pr van 1’46”49. Voor Parijs is 1’44”70 vereist.

Badminton (heren): Belgisch kampioen Senne Houthoofd staat te laag op de ranking en droomt eerder van Los Angeles 2028.

Basketbal (heren): de Belgian Lions met onder meer Xander Pintelon en Thibault Vanderhaegen en onder leiding van hun Oostendse bondscoach Dario Gjergja spelen in augustus een kwalificatietornooi voor de Spelen.

Gymnastiek (Team, dames): Jade Vansteenkiste (20) uit Lendelede werd in twee jaar tijd zes keer geopereerd, maar blijft dromen van de Spelen.

Judo (dames, -48 kg): Ellen Salens kent een moeilijk jaar en staat 37ste op de World Ranking.

Voetbal (dames): de Red Flames, met Diede Lemey, Jody Vangheluwe en Tessa Wullaert, kunnen een olympisch ticket bemachtigen op de eerste editie van de Nations League.

Volleybal (dames): de Yellow Tigers, met Manon Stragier, spelen in september een olympisch kwalificatietornooi in Japan.

Volleybal (heren): de Red Dragons, met Mathieu Vanneste, Seppe Rotty, Robbe Ponseele en Mathijs Desmet, spelen eind september een olympisch kwalificatietornooi in China.

Zeilen (skiff, heren): Yannick Lefèbvre was er al eens bij op de Spelen in Rio 2016, waar hij met zijn Antwerpse ploegmaat Tom Pelsmaekers 17de werd. De eerste tickets voor Parijs 2024 vallen in augustus op het WK in Scheveningen te verdienen.

Grote onduidelijkheid

Baanwielrennen (ploegkoers): Shari Bossuyt is voorlopig geschorst en zal in augustus niet deelnemen aan het WK baanwielrennen in Glasgow. Als Bossuyt toch naar de Spelen mag, behoren zij en Kopecky tot de topfavorietes.