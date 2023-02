Nieuwpoortse sportprijzen gaan naar Sterre Provost, Johan Wackenier en Gerben Kuypers

Tijdens het Nieuwpoortse Sportgala heeft Stad Nieuwpoort de verdienstelijke sportlaureaten in de bloemetjes gezet. De Trofee voor Sportjongere gaat naar atlete Sterre Provost. Johan Wackenier van de Nieuwpoortse Wapensportkring gaat naar huis met de Trofee voor Sportverdienste. De Trofee voor Sportprestatie is voor wielrenner Gerben Kuypers.

Tijdens het jaarlijkse Sportgala plaatst Stad Nieuwpoort zijn verdienstelijke sportlaureaten extra in de kijker. “Tijdens deze feestelijke plechtigheid kunnen wij de mooiste successen en overwinningen van onze Nieuwpoortse sportlaureaten mee vieren. Het is fantastisch om te zien hoe zij hun sport en onze stad als volwaardige sportambassadeurs op de kaart zetten”, reageert Bert Gunst, schepen van Sport.

De Trofee Sportprestatie wordt uitgereikt aan een club, man of vrouw die een uitzonderlijke sportprestatie heeft geleverd. De Trofee Jongerenprestatie gaat naar een verdienstelijke Nieuwpoortse jongere. De Trofee voor Sportverdienste staat voor een uitzonderlijke prestatie bij een Nieuwpoortse sportclub.

Met de uitreiking van deze sportprijzen maakt Nieuwpoort nog meer mensen warm om te sporten, verklaart burgemeester Geert Vanden Broucke: “Sporten is gezond en een uitstekende manier om sociale contacten te onderhouden. Onze sportlaureaten gaan nog een stapje verder in het beoefenen van hun sport. Zij zijn er in geslaagd om prachtige prestaties neer te zetten.”

Trofee voor Sportjongere

In deze categorie waren vier laureaten genomineerd. De Trofee gaat naar Sterre Provost. Zij beoefent atletiek en is aangesloten bij de Nieuwpoortse Atletiekclub (NAC). Het afgelopen jaar heeft zij heel wat mooi prestaties neergezet. Zo is ze meermaals Vlaams, Provinciaal en Belgisch kampioene indoor en outdoor bij de cadetten geworden. Daarnaast heeft ze op verschillende afstanden de beste Belgische jaarprestatie behaald.

De andere genomineerden waren Nette Claeys (zwemsport), Josephine Masschelein (acrogymnastiek) en Ditte Claeys (zwemsport).

Trofee voor Sportverdienste

Johan Wackenier, secretaris bij de Nieuwpoortse Wapensportkring krijgt de Trofee voor Sportverdienste. Hij is onmisbaar in de werking van de sportclub. Zo is hij verantwoordelijk voor de algemene administratie, werkt hij als technicus en zorgt hij voor het onderhoud van de infrastructuur. Daarnaast is hij bezieler van de jaarlijkse Grote Prijs NWS, een interclubwedstrijd die meetelt als Vlaamse criterium wedstrijd Masters of Flanders.

Trofee voor Sportprestatie

In deze categorie waren er vier genomineerden. De Trofee voor Sportprestatie gaat naar wielrenner Gerben Kuypers.

Gerben won in 2022 in Essen zijn eerste veldrit tussen de profs. Daarnaast was hij eindwinnaar van het regelmatigheidscriterium Coup de France. Op de Belgische kampioenschappen veldrijden 2022 eindigde hij op de vierde plaats bij de mannen U23. Begin 2023 werd hij 5e op het BK veldrijden bij de profs en was tevens winnaar in de categorie elite zonder contract. Momenteel is hij prof bij Intermarché-Circus-Wanty. Op het WK in Hoogerheide behaalde hij een sterke 6de plaats.

De andere genomineerden waren Guy Louis (tennis), Noah Vanbeveren (zwemsport) en Wout Logier (atletiek). (PG)