Nieuwe boksclub Boxing4You leert ‘noble art of boxing’ aan

In de bokszaal van Sport Vlaanderen in Assebroek is in aanwezigheid van gewezen profbokser Sugar Jackson de nieuwe boksclub Boxing4You voorgesteld. “Na meer dan twee decennia actief te zijn in de bokswereld werd het tijd om mijn eigen weg te gaan en iets te ondernemen”, klinkt het bij voorzitter Francesco Leliaert.

De Bruggeling behoort tot de jongste bokspromotors in ons land, met tot op vandaag de organisatie van zeven gala’s waarop onder anderen Delfine Persoon en Pierre Junior Bauwens actief waren. For the Love of the Game was tevens goed voor diverse kampioenschappen. “De passie en het hart voor de bokssport is er altijd geweest”, vertelt Francesco Leliaert. De laatste jaren leerde hij Wim Lambert kennen die dezelfde gedrevenheid voor de bokssport heeft. Beiden kwamen tot het besluit om in Brugge een nieuwe boksclub te beginnen: Boxing4You, kortweg B4Y.

Noble art of boxing

“We willen bouwen aan een zeer stabiele club met een aangename positieve sfeer, met aandacht voor iedereen. Jong, oud, recreant of competitief, iedereen is welkom. Ons jongste lid nu is 8, de oudste is 76 jaar. Onze doelstelling is het aanleren van the noble art of boxing en self defense. We willen ook een generatie van amateurs brengen die over een ruime kennis in het boksen beschikt.”

Een achtste boksgala For the Love of the Game is tevens een doelstelling van Boxing4You. “Voor de competitie-amateurs worden de trainingen in aparte groepen gegeven, iets technischer en meer gerichter om in de ring te stralen”, aldus de voorzitter. “Wim Lambert en Erik Nazaryan hebben de ervaring om jeugd, recreanten en competitieboksers te trainen.”

Gratis kennismaking

Wie interesse heeft kan terecht in de bokszaal van Sport Vlaanderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 18.30 uur tot 20 uur. Een eerste training ter kennismaking is gratis. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 250 euro plus 15 euro voor een verzekering van zes maanden. Jongeren onder de 14 jaar betalen 140 euro per jaar. (ACR)