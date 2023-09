Nieuw hockeyterrein voor Kortrijkse club Saint-Georges officieel geopend op Lange Munte: “We kunnen weer nieuwe leden aanwerven”

Op Sportcampus Lange Munte werd deze ochtend, in aanwezigheid van Red Lion Arthur De Sloover, een nieuw hockeyterrein ingehuldigd voor de Kortrijkse club Saint-Georges.

De hockeyclub had dringend nood aan een tweede veld door het sterk gestegen aantal leden. Stad Kortrijk stelde een onderbenut voetbalveld op Lange Munte beschikbaar. “Door het stijgende succes van onze sport loopt ons aantal leden elk jaar met een kleine tien procent op. Vandaag telt onze club 625 leden die actief aan hockey doen. Op onze thuishaven hebben we maar plaats voor één veld en die capaciteit volstond niet meer om onze leden een kwalitatieve hockeyopleiding aan te bieden”, zegt Anthony Tombeur, voorzitter hockeyclub Saint Georges.

Het nieuwe hockeyterrein bestaat uit een fundering met drainage, ET-layer en kunstgrasmat. Daarnaast zijn alle standaard benodigdheden voorzien met verlichting, omheining met slagplanken en aangepaste dug-outs met berging. Het gaat om een investering van 1.000.000 euro, waarvan de helft door de stad betaald wordt. Er worden ook subsidies gegeven vanuit Sport Vlaanderen. De rest wordt gefinancierd door hockeyclub Saint-Georges zelf.

Tot vorig jaar was er bij de club een ledenstop en een wachtlijst van een 40-tal spelers. Met de opening van het tweede veld is deze stop opgeheven. “De club verwelkomt nieuwe leden en organiseert initiaties. Iedereen die eens wil proeven van hockey is welkom op woensdag 4 en 11 oktober om 13.30 uur of op donderdag 5 en 12 oktober om 18 uur”, aldus Anthony. Inschrijven is verplicht via hockey@saint-georges.be.

“Op het beste hockeyveld van België kunnen we hier ook sportkampen organiseren waarbij kinderen met hockey kunnen kennismaken”, zegt Wouter Allijns, schepen van Sport. “Het waterveld wordt voorzien van een afwateringssysteem waarbij we regenwater gebruiken en het gebruikte water ook grotendeels kunnen hergebruiken voor bijvoorbeeld het beregenen van het voetbalterrein ernaast. We geven hiermee op een duurzame manier de hockeysport verder alle kansen om zich verder te ontwikkelen in Kortrijk.”