Niet elk Harelbeeks café heeft last van wielerkoorts: “Dat gedoe is niet aan mij besteed”

De voorbije week was Harelbeke in de ban van de tweewieler: de stad pakte namelijk vanaf 17 maart uit met de Week van de Fiets. Vrijdag 24 maart staat de apotheose op het programma met de E3 Saxo Bank Classic. Net als Wevelgem worstelt ook Harelbeke met de nog steeds stijgende populariteit van de koers. Vooral de horeca hebben het op de wielerhoogdag moeilijk. “Sinds de aankomst in 2015 verhuisd is naar de parking van het Forestiersstadion zitter er minder mensen op café op de dag van de koers”, klinkt het gelaten.

De allereerste versie van de fameuze wielerwedstrijd in Harelbeke kwam er op 3 mei 1958, onder de naam Harelbeke-Antwerpen-Harelbeke, gewonnen door Armand Desmet en met een derde plaats voor Briek Schotte. De wedstrijd werd later, na 1970, E3-prijs Vlaanderen genoemd. Vanaf 2003 veranderde de naam van de koers frequenter, aangepast aan de variatie aan hoofdsponsors die de revue passeerden.

Bomvol

In het prille begin, in 1958, is de koers de enige in Vlaanderen met start en aankomst in dezelfde stad. In Harelbeke was dat zelfs in dezelfde straat in het centrum. De wedstrijden lokten duizenden toeschouwers met als gevolg bomvolle cafés in de hoofdstraat en de omgeving rond en aan het Marktplein. “Ik weet nog goed dat je in geen enkel café in het centrum gemakkelijk binnen of buiten kon, het was overal drummen, zelfs op de terrassen”, zei wijlen Gustaaf Vanwynsberghe ooit. Gustaaf was toen zaakvoerder van ‘De Chinees’ op het Marktplein. “Toen er later supporters- en viptenten bijkwamen op het Marktplein bleven de cafés toch nog vollopen. Dat was overal ambiance tot laat in de avond.”

Ik open van ‘s morgens vroeg, speciaal voor mijn klanten: zo zien we samen de renners twee keer voorbij zoeven, nét na de start en in de namiddag – Sylviane Planckaert, al 6 jaar zaakvoerster van Café Shamrock

In 2015 moest de ‘E3’ verhuizen naar de parking van het Forestiersstadion, omdat het Marktplein vernieuwd werd. Het gevolg was dat er minder mensen op café zaten op de dag van de koers. Sinds de verhuis ligt het centrum van Harelbeke er eerder verlaten bij tot de koers gedaan is. Enkele café-uitbaters probeerden met een groot tv-scherm in de zaak klanten aan te trekken, maar tevergeefs. Veel wielerliefhebbers gaan naar de aankomstzone of kijken thuis op tv. “De E3 Arena had en heeft ook eet- en drankstandjes en een grote dranktent met schappelijke prijzen”, getuigt Michael Callewier, uitbater van café The Comix aan de Kortrijksestraat. Enkele cafés in het centrum zijn open, maar hebben geen groot scherm in de zaak. Michaël is misschien de uitzondering: hij opent niet op vrijdag. “De zaak is dicht en ik ga ook niet naar de E3 kijken. Dat gedoe is niet aan mij besteed, mijn klanten weten dat”, zegt hij.

Sylviane Planckaert van café Shamrock in Harelbeke. © BELTRAMI

Weinig animo in voormalig Wielercafé

Sylviane Planckaert, al 6 jaar zaakvoerster van Café Shamrock aan de Gentsesteenweg in Harelbeke, kijkt wel uit naar de wedstrijd. Op 24 maart opent ze speciaal vroeger de deuren van haar zaak, ze organiseert zelfs een heuse Koers Afterparty. “Dit is speciaal voor mijn klanten: zo zien we samen de renners voorbij zoeven, nét na de start”, vertelt Sylviane. “Na de middag passeert het peloton nog eens pal aan mijn café. Na de aankomst kan iedereen dan naar hier afzakken, en kan de Koers Afterparty van start gaan. Ik hoop dat de weergoden ons welgezind zijn zodat we er opnieuw een spetterend feestje kunnen van maken.”

In het voormalig wielercafé Chasse Patate in Bavikhove, dat al zes maanden wordt uitgebaat door Suzanne Nuyttens, verwachten ze tijdens de koers geen massa volk. Suzanne opent ook pas na de middag. “De zaak is niet langer een ‘echt’ wielercafé, maar is sowieso open. Wie de wielerwedstrijd op tv wil zien, is welkom, we hebben een redelijk groot scherm. Ikzelf zou zeker niet kijken”, vertelt Suzanne.

Twee verenigingen die het café als thuisbasis beschouwen, hebben iets met wielrennen. “Ik weet dat de Eli Iserbyt Fanclub en de wielertoerismeclub de Schildpadden zeker naar het Forestiersstadion gaan. Voor hen is de E3 Saxo Bank Classic een absolute hoogdag, maar ik ben ook zeker dat ze na de koers hier nog eens zullen binnenstappen”, besluit Suzanne.