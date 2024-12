Lotte Vanhauwaert en Marlon Colpaert verkozen tot Oostendse sportvrouw en sportman 2024

Op Sinterklaasdag zijn de Trofeeën van Sportverdienste uitgereikt voor een vol CC De Grote Post in Oostende. Naast de meest verdienstelijke Oostendse sportvrouw en sportman van het afgelopen sportjaar werden ook prijzen uitgedeeld aan de beste jeugdsporters, beste sportploegen en voor de meest bijzondere sportprestatie. De avond werd doorspekt met optredens, interviews met de diverse genomineerden en onder andere met uittredend sportschepen Bart Plasschaert en zijn opvolgster Charlotte Verkeyn. Alsook de Olympiërs die de badstad in Parijs vertegenwoordigden werden nog eens in de kijker gezet, met de aanwezigheid van zeiler Yannick Lefèbvre.

Lotte Vanhauwaert (20) van de Royal Ostend Swimming Club werd verkozen tot beste sportvrouw. Zij wist de vakjury te overtuigen als Belgisch zwemkampioen in klein bad op de 50 en 100 meter vrije slag. En diverse ereplaatsen in andere afstanden in crawl, tevens in groot bad. Individueel nam Lotte deel aan het EK in Ostopenia en met de nationale ploeg aan de 4×200 meter vrije slag op het WK in Doha.

Bij de mannen ging de eer naar roeier Marlon Colpaert (25) van de KRNSO. Hij behoort tot de Belgian Sharks en fungeerde als invaller voor de lichte dubbel op de OS in Parijs. Individueel in skiff lichte heren was Marlon goed voor zilver op het EK in Szeged (Hongarije), vierde op de World Cup in Luzern (Zwitserland) en achtste op het WK in Canada.

In de categorie beste jeugdsporters werd de trofee uitgereikt aan golfsurfer Jorre Claeys (16) van Twins Club Bredene en hockeyspeelster Ilke Cuffez (17). Rien Denolf en Brent Deklerck presteerden samen sterk voor WIK Oostende in synchroonspringen op de trampoline. Zij keerden huiswaarts met de trofee van beste jeugdsportploeg.

Basketbalclub Filou Oostende mocht de prijs voor beste sportploeg in ontvangst nemen voor hun dertiende landstitel op rij en het kampioenschap in de BNXT-competitie. Nog in basketbal was de trofee voor de meest bijzondere sportprestatie voor het rolstoelteam van Dukes on Wheels. (ACR)