Kortrijk ontvangt in 2025 de Special Olympics Belgium Nationale Spelen

Na de 40ste Nationale Spelen van de Special Olympics Belgium, de organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking, in La Louvière van 8 tot 11 mei is Kortrijk in 2025 aan de beurt als gaststad voor de 41ste editie. De Spelen gaan door tijdens het Hemelvaartweekend. Op de aankomst van de Vlam is het nog wachten tot 28 mei 2025.

De Nationale Spelen van de Special Olympics Belgium, in 2025 van 28 tot en met 31 mei, zorgt jaarlijks voor een sportief hoogtepunt voor atleten met een verstandelijke beperking. “Sport is dé manier bij uitstek om mensen mét en zonder beperking met elkaar in contact te brengen. Daar is Special Olympics Belgium een mooi voorbeeld van. Daarom vinden we het belangrijk om als stad de Nationale Spelen te ontvangen en deze sporthelden het podium te bieden dat ook zij verdienen”, zegt schepen van Sport Wouter Allijns.

“Ook onze atleten beleven sport heel intens. Ze kennen ontgoocheling en succes. Let me win. But if I cannot win, let me be brave in the attempt” – Dominique Dehaene

De Nationale Spelen komen op gang met een Torch Run – de aankomst van de Vlam van Special Olympics in onze stad -, gevolgd door een openingsceremonie. De drie daaropvolgende dagen zullen meer dan 3.400 atleten met een verstandelijke beperking het beste van zichzelf geven in een 20-tal sporten. Ze krijgen ondersteuning van een 1000-tal coaches en 2.000 vrijwilligers per dag. “Het doet deugd om terug te keren naar West-Vlaanderen. Het is al even geleden dat de Nationale Spelen in deze provincie plaatsvonden, de laatste keer dateert zelfs van 2008, toen ook in Kortrijk. Er komt volgende editie een Olympisch dorp met allerlei randanimatie”, zegt Dominique Dehaene, National Director van Special Olympics Belgium. “Ook onze atleten beleven sport heel intens. Ze kennen ontgoocheling en succes. Let me win. But if I cannot win, let me be brave in the attempt.”

Deze keer zullen de atleten onder meer in actie komen in Sportcampus Lange Munte, SC Wembley, SC Drie Hofsteden, SC Olympiadeplein en Zwembad LAGO Kortrijk Weide. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de gezondheid van de atleten tijdens het Healthy Athletes Program. Hierbij biedt Special Olympics Belgium 8 verschillende gezondheidsdisciplines aan waarbij atleten zich gratis kunnen laten onderzoeken.