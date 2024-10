Hilde Dosogne vervolledigt 300ste marathon tijdens evenement van De Binks

De Binks, de familie die ieder jaar deelneemt aan de 100 kilometer-run ten voordele van Kom op tegen Kanker, organiseerden zaterdag hun eigen versie van ‘Last Man Standing’. Ruim 220 deelnemers, waaronder marathonvrouw Hilde Dosogne, zetten hun beste beentje voor.

De familie Vuylsteke neemt al enkele deel aan de 100 kilometer-run ten voordele van Kom op tegen Kanker. Om geld in te zamelen voor het goede doel organiseren De Binks, hun teamnaam, ieder jaar een groot evenement. Zo was er in het verleden al een smoefeltocht. Zaterdag kozen de Binks voor hun eigen versie van een Last Man Standing. “Twaalf uur lang konden lopers een toertje van 6,7 kilometer afleggen”, aldus Gino Provost van De Binks. Samen met Corneel Clarysse en Dominique Pattyn slaagde hij daar in.

“Maar we hadden ook tal van andere lopers die hun grenzen kwamen verleggen en enthousiast toertjes liepen”, aldus Gino. Voor de wandelaars was er een korter parcours uitgestippeld. Steven Soens, Sofie Comptaert en Nico Vandemoortele van de Binks wandelden ruim vijftig kilometer. “Vooral ’s middags hadden we dankzij het mooie weer een pak wandelaars”, aldus Gino. Uiteindelijk gaven ruim 220 deelnemers het beste van zichzelf. Daarnaast troepten heel wat supporters samen aan De L!NK om de deelnemers bij de start van iedere ronde aan te moedigen. Het evenement heeft uiteindelijk iets meer dan 2.000 euro opgebracht voor het goede doel.

Driehonderdste marathon voor marathonvrouw

Opvallende deelnemer aan het evenement was Hilde Dosogne, de marathonvrouw die elke dag ten voordele van het goede doel een marathon loopt. Zij liep in Sint-Eloois-Winkel haar 300ste marathon van het jaar. Hilde startte omstreeks 8 uur, kort na de middag rondde ze opnieuw vlot de kaap van de 42 kilometer. Een serieuze regenvlaag ’s ochtends hielden haar en de andere lopers niet tegen om gezwind hun looptocht verder te zetten.