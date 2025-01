Halve eeuw kantine Rozeveld in Torhout

Amateurvoetbalclub De Rozeveldvrienden speelde zijn eerste match in november 1973 en ging als club officieel van start op 10 juli 1975. In dat laatstgenoemde jaar werd de bakstenen kantine bij het veld aan de Korenbloemstraat gebouwd. Welgeteld 50 jaar geleden dus, een gouden jubileum.

Het voetbalveld en de kantine bevinden zich op grond achter het huis van Daniël Goegebeur (die op 25 januari 80 jaar wordt) en zijn vrouw Diana Hollevoet (78). Het koppel uit de Ruitjesbosstraat is eigenaar van de accommodatie en verhuurt het veld en de kantine aan het stadsbestuur.

Als vereniging werden De Rozeveldvrienden op 1 mei 2007 opgedoekt, maar er is nog altijd een voetbalploeg onder die naam actief, los van de vroegere vzw.

“De kantine en de kleedkamers werden in 1975 door enkele tientallen vrijwilligers gebouwd”, gaat Daniël Goegebeur in de tijd terug. “Het waren de gloriejaren van het liefhebbersvoetbal en zowat iedereen was bereid om de handen uit de mouwen te steken. Mijn schoonvader, wijlen Maurice Hollevoet, was aannemer en schonk heel wat bouwmaterialen.”

‘Kantinière’ Odette

De vloerplaat voor het bouwwerk werd in één dag met de hand gegoten, een wonder op zich.

“Iedereen werkte zo enthousiast mee dat we daar effectief in slaagden”, lacht Daniël. “Om uit de kosten te geraken, schreven we aandelen uit tegen de prijs van 1.000 frank (25 euro). Op een gegeven moment waren de kantine en de kleedkamers klaar en gingen we het stadsbestuur uitnodigen voor de inwijding van het complex. Op dat moment bleek dat we nog geen bouwvergunning hadden (schatert). Gelukkig waren dat tijden waarin zoiets nog snel snel geregeld kon worden. En dus kon de officiële opening toch op tijd plaatsvinden.”

De kantine werd in de loop van de jaren drie keer verbouwd, onder andere om er een keuken te voorzien. “Zolang de vzw heeft bestaan, ben ik er voorzitter van geweest”, vervolgt Daniël. “En vanaf de eerste dag was onze kantinière Odette Vandekerckhove, die in juni 2021 gestorven is. Ze kon stevig uit de hoek komen en haar stem verheffen, maar ze heeft heel veel voor de kantine betekend.”

“Ooit telde Torhout meer dan 30 amateurvoetbalploegen, nu blijft er maar een handvol over. De tijden zijn veranderd.” (JS)