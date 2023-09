Grote Prijs Tineke van Heule afgelast door te late aanvraag: “Iedereen is gelijk voor de wet”

Wielerwedstrijd ‘16° Grote Prijs Tineke van Heule’ op 8 oktober is afgelast. De organisatie ‘Heule Rondt’ was zes dagen te laat met het indienen van de aanvraag. “Dit is puur administratief, en zou de stad vlot moeten kunnen rechtzetten”, zegt voorzitter van ‘Heule Rondt’ Patrick Jolie. “Helaas. Ik kan, wil en zal me niet boven de wet stellen”, reageert schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester).

Het comité ‘Heule Rondt’ diende de aanvraag tot organisatie van de ‘16° Grote Prijs Tineke van Heule’ moedwillig te laat in. “Maar dat was goedbedoeld”, zegt voorzitter Patrick Jolie.

“We wilden namelijk een aanvraag indienen die qua parkoers, aanvangsuren, materiaal, vrijhouden parkeerruimtes en vergunningen zo up-to-date mogelijk was. We dienden de aanvraag dan wel pas in op 12 juli 2023 – 6 dagen te laat – maar de datum van onze wedstrijd is sinds februari 2023 gekend bij de politie en stadsdiensten. Het staat zelf al van dit voorjaar op de stadskalender.”

Heule Rondt voelt zich aan het lijntje gehouden door de stad. Sinds het bericht toekwam dat de aanvraag te laat was, probeerde de organisatie mondeling, schriftelijk en via andere kanalen contact op te nemen met de stadsdiensten, schepen Allijns en zelfs burgemeester Vandenberghe om tot een mogelijke rechtzetting te komen.

“De voorbije 10 weken kregen we geen antwoord, terwijl Wouter Allijns had beloofd ons tegen 16 augustus te antwoorden. We betreuren dit ten zeerste, en vinden dit stilzwijgen een totaal gebrek aan respect voor onze vrijwilligers.”

Niet boven de wet

Schepen van Sport Wouter Allijns reageert furieus op de uitlatingen van Patrick Jolie. “Ik ben niet gelukkig met de afgelasting, laat dat duidelijk zijn. Maar wat Patrick hier beweert, is niet correct. Met alle respect voor verenigingen, maar dit gaat me echt te ver. Hij schreef een mail naar de sportdiensten en mezelf waarin hij de verwachting uitsprak dat we zijn laattijdigheid door de vingers zouden zien. ‘Ik vrees dat ik een weekje te laat ben’, schreef hij.”

“Maar volgens de wet was Patrick geen week maar een volle 14 dagen te laat. Hij kan niet verwachten dat ik de wet zal overtreden. Patrick wist toen al dat een rechtzetting niet kon en dat de wedstrijd niet kon doorgaan. En zijn bewering dat ik in het verleden rechtzettingen deed bij andere organisaties is een leugen van formaat. Dat hij mij er één noemt. Ik kan, wil en zal me nooit boven de wet stellen. Het is voor iedereen gelijk. Ik doe alles zoals het hoort.”

Geen Grote Prijs Tineke van Heule dit jaar. © gf

Zwarte piet

Toch speelt Jolie de stad de zwarte piet toe als het gaat om de afgelasting van de koers in Heule. “Zelfs mocht er plots nog een positief antwoord uit de bus komen, dan is het voor ons toch onmogelijk de wedstrijd alsnog te organiseren. Het stadsbestuur maakte het onmogelijk om deze koers voor dames, jeugd en elite, met buitenlandse deelnemers en wereldkampioenen op het podium, te laten doorgaan.”

Erik Desfossez, de secretaris van ‘Heule Rondt’ vindt het hele gebeuren een spijtige zaak. “We waren te laat. Het is pijnlijk om dit de moeten meemaken. In elk geval gaat onze koers volgend jaar wél door.”

Schepen Allijns wil in elk geval dat het vingerwijzen stopt. “Iedereen maakt fouten. Maar Patrick zou beter in eigen boezem kijken. Tenslotte is het zijn fout en niet van de organisatie ‘Heule Rondt’. Patrick diende voor het eerst een aanvraag in, voorheen was het de secretaris Erik Desfossez die dat deed. Met hem zijn er nooit problemen geweest.”