Gregory loopt de Ironman en Sophie wandelt de Dodentocht: Deerlijks sportkoppel zamelt geld in voor Kom op tegen Kanker

Gregory Vanhoucke (38) en Sophie Demeyere (35) uit Deerlijk maken er als koppel een sport van om het uiterste uit hun leven en lichaam te halen. “Work hard, play hard” is het motto en dat mag gerust letterlijk gezien worden. Sinds enkele jaren koppelen ze een goed doel aan de uitdaging die ze aangaan. Dit jaar zakt Gregory af naar de Ironman in Kopenhagen en Sophie naar de Dodentocht. Het koppel zamelde ondertussen al meer dan 4.500 euro in voor Kom op tegen Kanker.

“We zijn een koppel dat altijd wel bereid is om een sportieve uitdaging aan te gaan of iets te doen voor iemand anders. Doorsnee telt eigenlijk niet bij ons. Een grote uitdaging zoals deze is wel iets dat niet elk jaar op ons pad komt en eigenlijk zeer spontaan moet groeien”, klinkt het enthousiast bij Gregory. “Maar eens het impulsieve idee er is, gaan we er wel voluit voor en zijn we niet bang om er volledig voor te gaan. We zijn een heel hecht team en steunen elkaar in alles wat op ons pad komt.” Dat het goede doel niet zomaar gekozen werd is ook duidelijk.

Stefaan

Vorig jaar verloor het koppel hun goede vriend Stefaan, na een moedige, maar ongelijke strijd, aan pancreaskanker. Jaarlijks zwichten duizenden mensen voor deze ziekte. “Stefaan was ook een van de leden van het wielercomité uit Kuurne waarmee we meer dan tien jaar lang twee wielerwedstrijden voor nieuwelingen organiseerden. We hadden altijd heel veel respect voor zijn koerskennis, organisatietalent en de manier waarop hij jongeren meetrok in zijn verhaal”, vertelt Gregory nog. “Daarnaast kenden we Stefaan als een echte vechter, die je, eens hij zich ergens in vastbeet, met geen stokken meer kon loswrikken. Stefaan was een fiere man en had het er dan ook heel moeilijk mee dat de kanker hem beetje bij beetje zwakker maakte en uiteindelijk op de knieën kreeg. We kregen zelfs de mogelijkheid niet om echt afscheid te nemen.”

Voorbereiding

Sophie, een chaotische spring-in-’t-veld, vertrekt dit weekend naar de Dodentocht voor haar uitdaging. Elke kilometer werd gesponsord door sympathisanten en ook elke zonnestraal zal een herdenking zijn naar haar uiteindelijke doel. Echter op een hittegolf had ze niet gerekend. “Ik kan op zich niet zo goed tegen de warmte. Mijn hoofd geraakt heel snel oververhit. Daarom deed ik de voorbije dagen enkele kortere wandeltrainingen in de hitte, om toch weer een beetje te wennen en drink ik deze week ook nog meer water dan normaal”, weet ze te vertellen. “Op de dag zelf zal ik vooral zorgen dat ik mijn hoofd steeds goed kan afkoelen door een hoofddeksel te dragen en dit zoveel mogelijk te bevochtigen. Daarnaast veel drinken, veel zonnecrème smeren en een icepack in de nek leggen wanneer dit kan. Ik kan niet op alles voorzien zijn, maar de motivatie is er alvast.”

Ook Gregory begint langzaam zijn grenzen te ontdekken. De vermoeidheid van de trainingen beginnen langzaam door te wegen en ook de combinatie van werk, training en sociaal leven bleek niet evident. “We hebben beiden een sterk gevoel van het mag er dan bijna gaan zijn. De laatste loodjes wegen echt wel het zwaarst maar eenmaal het voorbij is, zullen we er ook weer om treuren”, lacht Gregory.

Pijn delen

Eerder zamelde Gregory al drie jaar op een rij met zijn actie Greg4Life bijna 3.000 euro in voor diverse goede doelen en samen met de vrienden van kilometer.be met de marathon van Brugge zelfs tot 7.500 euro voor onder andere Het Ventiel, De Misthoorn, de MUG-Heli en vzw OK. “Als je zulke mooie bedragen kan afleveren door ons lichaam tot het uiterste te drijven en zo een beetje de pijn te delen van mensen die door ziekte pijn ervaren dan voelt dat echt wel goed.”

Ook naar de buitenwereld heeft het koppel een heel belangrijke boodschap. “We krijgen er enorm veel waardering voor en halen er heel veel voldoening uit. Ik zou het dus zeker aanraden aan elk sportief koppel! Zo verhef je de prestatie tot iets meer dan puur persoonlijk, maar deel je het met je eigen community. Stefaan, Stefaan, mama, Jana, Carine en alle andere moedige strijders, dit is voor jullie.” (TV)